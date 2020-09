 "E si lipsa de concentrare a jucatorilor nostri pe final, se intampla des" Ce spune Mircea Lucescu despre meciul impotriva Irlandei de Nord, dar si despre ultimul sau meci pe banca nationalei Romaniei

Mircea Lucescu cred ca Romania a fost ghinionista impotriva Irlandei de Nord.

Mircea Lucescu este ultimul antrenor al primei reprezentative care a reusit sa o invinga pe Austria acum 34 de ani. Tricolorii antrenati pe atunci de Lucescu au reusit sa se impuna cu scorul de 4-0 la ultimul sau meci pe banca tehnica.

"La Viena a fost doar 0-0, dupa ce batusem cu 4-0, ultimul meu meci pe banca nationalei, din pacate pentru mine si pentru o generatie cu care trebuia sa duc munca pana la capat.





Era o echipa foarte puternica a Austriei atunci, i-am dominat categoric, scorul e prea mic fata de ocaziile create. Am jucat pe Ghencea, singurul meu meci pe Ghencea, nu prea am avut voie acolo. Era un stadion de nivel european, cu public care punea presiune. Ce bine ar fi fost sa fi jucat acolo și cu Irlanda de Nord!





Am pregatit meciul, am stat la Bistrita sub tribuna vreo 10 zile, nu cautam locuri luxoase. Am jucat acolo si cu Dinamo si cu Steaua, le-am batut pe amandoua, au venit pana acolo ca sa ne fie parteneri”, a declarat Mircea Lucescu pentru Digi Sport.

Mircea Lucescu considera ca Romania a fost ghinionista impotriva Irlandei, insa a sesizat si lipsa de concentrare a jucatorilor lui Mirel Radoi in finalul partidei. Actualul antrenor al lui Dinamo Kiev a explicat si motivul pentru care nu a mai vrut sa fie selectionerul nationalei:

"Las generatia tanara, sa nu mi se reproseze ca blochez ascensiunea tinerilor.

La meciul cu Irlanda de Nord, Romania a fost din nou ghinionista, cu un portar formidabil, nu cred ca mai repeta rezultatul asta prea curand, un noroc incredibil. E si lipsa de concentrare a jucatorilor nostri pe final, se intampla des", a incheiat Lucescu.