Ioan Andone il propune pe Camora la echipa nationala: "Faza de aparare o face mai bine decat Bancu. Am lucrat cu el, stiu ce poate"

Ioan Andone are incredere in capitanul CFR-ului si il propune la nationala lui Radoi.

Ioan Andone este de parere ca Mario Camora ar trebui sa fie convocat la echipa nationala a Romaniei. Presedintele celor de la FC Voluntari considera ca fundasul CFR-ului poate sa faca faza defensiva mai bine decat Bancu.Tehnicianul il cunoaste foarte bine pe Camora din perioada in care l-a antrenat la formatia din Gruia.

"Bancu e un jucator mai ofensiv, Camora e un jucator deja cu experienta, cu cupe, cu meciuri in cupele europene, cu meciuri foarte multe. E un jucator care evolueaza constant 30-35 de meciuri pe sezon. Faza de aparare o face mai bine decat Bancu. Daca ar fi după mine, da. Am şi avantajul de a-l cunoaşte. Am lucrat cu el, am câştigat două campionate cu el, stiu ce poate. Si atunci eu l-as lua.

Sunt voci, ca nu trebuie sa naturalizezi. Dom'le, e vorba de rezultatele echipei naţtonale, de reprezentarea noastra, sa ne ducem la turnee finale. Eu as lua un jucator ca Camora. E roman, el nu se mai întoarce in Portugalia. Eu un tip care, daca il chemi, isi face treaba profesionist", a declarat Ioan Andone pentru Telekom Sport.

Ioan Andone considera ca Mario Camora ar putea acoperi foarte bine pozitia de fundas stanga, acolo unde echipa nationala nu are prea multe variante.

"Daca pe postul ala nu ai... Pe postul ala il ai doar pe Bancu. Si nu ai un al doilea jucator care in anumite meciuri trebuie sa iti faca mai mult faza defensiva. Camora si faza de atac o face, dar in opinia mea, mai bine o face Bancu, pentru ca are calitate mai buna pe faza de atac.

Regula U21 o fortam pentru echipa nationala de tineret si pentru viitor. Nu fortam pentru echipa nationala mare. O gramada de tari au naturalizat jucatori. Au naturalizat de prosti? Nu. Pe postul ala nu ai un jucator. E Stefan, care poate să fie o solutie in viitor, dar nu la meciuri decisive", a incheiat Andone.