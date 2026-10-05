România va încheia această acțiune pe teren propriu, cu Suedia, partidă la care sunt așteptați aproximativ 50.000 de spectatori, chiar dacă rezultatele nu au fost de partea ”tricolorilor”: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Gică Hagi va încheia acțiunea din această perioadă pe Arena Națională, într-un meci în care naționala noastră are mai mulți indisponibili. Victor Pițurcă, fost selecționer, are un mesaj special înainte de meci pentru suporterii naționalei.

Victor Pițurcă, mesaj pentru suporterii naționalei

„Mă bucur cel mai mult să văd că oamenii vor umple diseară Arena Națională, că s-au dat toate biletele. Asta înseamnă să fie suporteri adevărați.

Echipa națională trece prin momente dificile și chiar are nevoie de ajutorul românilor. Nu contează ce a fost până acum, nu contează ce se va întâmpla și cu Suedia.

Trebuie să rămână alături de națională fiindcă este echipa noastră! Și acum are nevoie de sprijin mai mult ca niciodată", a spus Victor Pițurcă, potrivit GSP.ro.

Lotul ales de Gică Hagi pentru România - Suedia:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu

Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu Mijlocași : Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

România va întâlni Suedia luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Selecționata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională) și 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Național - Varșovia).