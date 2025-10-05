Becali este de părere că o calificare la Campionatul Mondial din 2026 ar fi un "miracol", având în vedere nivelul fotbalului românesc.



Fostul impresar este de părere că valoarea lotului nu se ridică la pretențiile unei prezențe constante la turneele finale și că performanța recentă de la Euro a mascat problemele reale. "Eu cred că excepția a fost Europeanul. (Ne-am păcălit?) Da. Păi, ne-am cam îmbătat cu apă rece, asta e. Nu suntem la un nivel foarte înalt", a punctat Becali.



Acesta și-a continuat analiza tăioasă, subliniind lipsa jucătorilor români importanți în campionatele puternice ale Europei. "N-avem jucători atât de valoroși să joace pe la echipe bune, să fie titulari la echipele lor. E adevărat, în momentul ăsta sunt și ceva probleme de accidentări, dar nu suntem într-un moment așa foarte bun", a mai adăugat el.



Șanse minime să ajungem la Mondial



În ceea ce privește campania de calificare la Cupa Mondială, unde România ocupă locul 3 în grupă, la cinci puncte în spatele liderilor Bosnia-Herțegovina și Austria, Victor Becali rămâne pesimist, deși susține că echipa trebuie să lupte până la capăt. "Avem șanse, trebuie să jucăm. Șansele sunt mici, dar oricât, oricum, trebuie, n-avem cum să nu ne jucăm șansele care sunt. Trebuie să le jucăm, dar este greu să ne calificăm, e foarte greu", a transmis fostul agent.



Comentând lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru amicalul cu Moldova (9 octombrie, ora 21:00) și meciul crucial cu Austria (12 octombrie, ora 21:45), Becali a mărturisit că nu mai este surprins de alegerile făcute, pe care le pune pe seama problemelor medicale. "V-am spus, este o situație delicată, jucători accidentați și atunci trebuie să apeleze la orice jucător care poate ajuta echipa națională. Dar nu știu, nu mă mai surprinde nimic, la echipa națională e greu să te mai surprindă ceva", a încheiat Victor Becali.



Clasamentul grupei de calificare la CM 2026:

