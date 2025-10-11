Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, că Răzvan Marin este inapt pentru această partidă. În locul mijlocașului de la AEK Atena a fost convocat de urgență Adrian Șut de la FCSB.



Mircea Lucescu: "Nu forțez niciodată jucătorii"



Prezent în fața jurnaliștilor, „Il Luce” a oferit detalii despre situația fotbalistului, care nu s-a putut pregăti alături de colegii săi pe parcursul întregii săptămâni din cauza unei accidentări.



"Cu siguranţă, e o situaţie în care nu există altă soluţie decât Răzvan Marin să nu joace. Nu s-a antrenat toată săptămâna", a punctat selecționerul.



Antrenorul a vorbit și despre posibilele cauze ale problemelor medicale, dar și despre riscurile pe care le-ar implica o forțare.



"S-a întâmplat cu mulţi jucători, pesemne că s-au acumulat nişte reziduuri, au jucat la o echipă şi alta, au şi schimbat echipa, lucruri care duc la accidentări. Cel mai important pentru el e să se refacă. Eu nu forţez niciodată jucătorii care resimt ceva. Pentru că, dacă resimt, e o ruptură microscopică, care se poate agrava şi poate duce la o perioadă lungă de absenţă. Trebuie să facă un RMN, m-aş bucura pentru el să nu fie foarte grav", a mai spus Lucescu.

