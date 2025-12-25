Presa italiană a dezvăluit interesul „nerazzurrilor” pentru fundașul dreapta al celor de la Dinamo Zagreb, Moris Valincic, mutare ce ar slăbi considerabil viitoarea adversară a roș-albaștrilor din Europa League.



FCSB se pregătește intens pentru duelurile decisive din faza ligii Europa League, iar veștile bune vin tocmai din Italia. Echipa antrenată de Elias Charalambous va da piept cu Dinamo Zagreb pe 22 ianuarie 2026, într-o partidă programată în deplasare. Totuși, croații ar putea rămâne fără un titular incontestabil cu doar câteva zile înaintea confruntării, grație insistențelor lui Cristi Chivu.



Jurnaliștii de la Repubblica au notat în ediția de Crăciun că tehnicianul român de pe banca lui Inter are nevoie urgentă de întăriri în defensivă. Chivu caută un înlocuitor pentru Denzel Dumfries și pentru Luis Henrique, iar principala țintă a devenit Moris Valincic, apărătorul lateral al campioanei Croației.



„Antrenorul lui Inter, Cristian Chivu, are nevoie de un fundaș central, unde Mario Gila e soluția ideală, dar Lazio cere 50 de milioane, iar alternativa rămâne Muharemovic de la Sassuolo, și mai ales de un lateral dreapta care să-l înlocuiască pe Dumfries și să facă o treabă mai bună decât Luis Henrique. Este în curs un duel cu Napoli pentru Valincic de la Dinamo Zagreb, în timp ce în Italia preferații sunt Dodo de la Fiorentina și Norton-Cuffy de la Genoa”, a scris sursa citată.



Pion important la Zagreb



Dacă mutarea se concretizează în perioada de mercato care stă să înceapă, Dinamo Zagreb ar pierde un jucător de bază chiar înaintea meciului cu FCSB. Valincic, în vârstă de 23 de ani, a fost transferat de croați în iulie 2025 și a devenit rapid un om de bază.



Cotat la 2 milioane de euro, fundașul dreapta a adunat deja 14 prezențe în tricoul lui Dinamo Zagreb în acest sezon, reușind să marcheze de două ori, dintre care un gol chiar în Europa League. Pierderea sa ar deregla mecanismul defensiv al croaților, oferindu-i FCSB-ului o șansă în plus într-un meci crucial pentru calificarea în primăvara europeană.



Următoarele săptămâni sunt decisive, Inter și Napoli luptând pentru semnătura fotbalistului care mai are contract cu Zagreb până în vara lui 2029.



Programul FCSB în Europa League