Duminică seară, de la ora 21:45, România primește vizita Austriei la București, pe Arena Națională. Confruntarea din preliminariile turneului final care se va organiza în SUA, Mexic și Canada poate fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Mircea Lucescu s-a enervat la conferința de presă: ”Nu pune întrebarea! Nu vreau să răspund, no comment! Înțelegeți asta?”



După jocul de pregătire cu Moldova (2-1) de joi seară, Mircea Lucescu a mărturisit că a vrut să demisioneze după duelul cu Cipru (2-2) din preliminarii. Mai mult, a adus aminte și că România - Austria a fost ultimul său meci la echipa națională în precedentul mandat și a sugerat că s-ar putea repeta istoria și după duelul de duminică.



La conferința de presă de sâmbătă, un reprezentant mass-media a încercat să-l întrebe pe Lucescu de declarația oferită după jocul cu Moldova, dar selecționerul a refuzat frenetic să răspundă.



”După meciul cu Moldova ați făcut o declarație, încerc să citez: 'vom vedea dacă meciul cu Austria va fi ultimul'”, a spus jurnalistul, oprit de Lucescu.



”Nu faceți astfel de lucruri, că încercați să căutați polemici. Mâine avem un meci foarte important, ne concentrăm pe el”, a intervenit selecționerul.



”M-ar bucura dacă mi-ați permite să pun întrebarea”, a continuat jurnalistul, după care Lucescu a spus tare și răspicat: ”Nu pune întrebarea. Nu răspund. No comment. Știi asta? Ce, vrei să spun despre amendamentul 5? E de ajuns!”.



”Știți foarte bine. Eu am un meci foarte important mâine. Și eu și echipa națională. Am o responsabilitate mare pentru ei, trebuie să facem în așa fel încât să nu le fie rușine să iasă de pe teren”, a mai spus Lucescu înainte să ”omoarea” întrebarea definitiv.

