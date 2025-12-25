EXCLUSIV Prunea surprinde: pe cine a desemnat fotbalistul român al anului: "Suntem mândri de el!"

Florin Prunea (57 de ani), fostul portar al naționalei României, a spus pe cine ar desemna fotbalistul anului 2025 din România, dar și cine este antrenorul care l-a cucerit.

Florin Prunea Zeljko Kopic Ionut Radu Andrei Ratiu
În ultimele săptămâni, Andrei Rațiu, fundașul naționalei României și al lui Rayo Vallecano, a fost desemnat fotbalistul anului în mai multe anchete, inclusiv în cea a FRF.

Florin Prunea: "Ionuț Radu e jucătorul anului. Suntem mândri de el"

Florin Prunea are însă un alt preferat pentru titlul de fotbalistul anului. Este vorba despre Ionuț Radu (28 de ani), portarul naționalei și al lui Celta Vigo, care a revenit în 2025 la un nivel excelent atât în LaLiga, cât și în Europa League.

"Jucătorul anului? Uite, eu îl iau pe Ionuț Radu, un portar. Și pentru că portar, dar și pentru că are evoluții extraordinare într-un campionat extraordinar. Face o treabă foarte bună și suntem mândri de el", a spus Florin Prunea, pentru PRO TV.

Radu a apărat în 21 de meciuri din acest sezon la Celta Vigo, iar Marca l-a inclus în echipa ideală din LaLiga pentru luna decembrie.

Florin Prunea: "Kopic și-a câștigat respectul prin munca lui și felul său de a fi"

În ceea ce privește antrenorul anului, Prunea l-a ales pe Zeljko Kopic, croatul sub comanda căruia Dinamo luptă pentru a doua prezență consecutivă în play-off-ul Superligii.

"Din punctul meu de vedere, antrenorul anului este Kopic. E un antrenor care confirmă, un antrenor care îmi place foarte mult. E un om foarte serios, iar toți dinamoviștii îl iubesc și îl respectă. Și-a câștigat respectul prin munca lui și prin felul său de a fi", a mai spus Prunea.

