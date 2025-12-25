În ultimele săptămâni, Andrei Rațiu, fundașul naționalei României și al lui Rayo Vallecano, a fost desemnat fotbalistul anului în mai multe anchete, inclusiv în cea a FRF.

Florin Prunea: "Ionuț Radu e jucătorul anului. Suntem mândri de el"



Florin Prunea are însă un alt preferat pentru titlul de fotbalistul anului. Este vorba despre Ionuț Radu (28 de ani), portarul naționalei și al lui Celta Vigo, care a revenit în 2025 la un nivel excelent atât în LaLiga, cât și în Europa League.



"Jucătorul anului? Uite, eu îl iau pe Ionuț Radu, un portar. Și pentru că portar, dar și pentru că are evoluții extraordinare într-un campionat extraordinar. Face o treabă foarte bună și suntem mândri de el", a spus Florin Prunea, pentru PRO TV.



Radu a apărat în 21 de meciuri din acest sezon la Celta Vigo, iar Marca l-a inclus în echipa ideală din LaLiga pentru luna decembrie.

