Denis Drăguș a fost omul primei reprize, cu două goluri rapide, în minutele 2 și 18, ajungând la șapte reușite pentru națională. Totuși, Cipru a revenit și a egalat prin Loizou și Charalampous, ultimul gol venind în minutul 77.



„Tricolorii“ au ratat șansa să urce pe locul doi în grupă și riscă să depindă doar de baraj pentru a prinde turneul final. Ocaziile imense irosite de Dennis Man și apărarea fragilă au costat scump echipa lui Mircea Lucescu.



Verdictul expertului după dezamăgirea Cipru - România 2-2: „M-au surprins și pe mine!“



La final, Vlad Dragomir, mijlocaș la Pafos, a intrat în direct la Digi Sport și a comentat surpriza cipriotă.



„A fost un meci complicat. Sincer să fiu, la început mi s-a părut că va fi o seară ușoară pentru noi, dar, din păcate, ciprioții și-au revenit și, într-un fel, m-au surprins și pe mine.



La meciurile pe care le-am văzut la noi, am spus după primul gol că voi răsufla liniștit și că se termină aici. Astăzi, cu fotbalul, nu știi niciodată.



Din punctul meu de vedere, ciprioții m-au surprins. Am văzut foarte multe lucruri pe care nu le-am mai întâlnit până acum. S-au legat foarte bine între ei, au fost o echipă de nerecunoscut, în sensul bun. Având în vedere că sunt mulți jucători din campionat pe care îi cunosc și le știu calitățile, în seara asta au demonstrat ceva mai mult decât ce am văzut până acum“, a spus Vlad Dragomir la Digi Sport.



Vlad Dragomir evoluează în Cipru din anul 2021, când se alătura lui Pafos gratis de la formația italiană Virtus Entella.

