"Va fi el selectioner la meciul cu noi?" Intrebarea pe care si-o pun islandezii inainte de meciul cu Romania! Ce scrie presa din Islanda

Dupa ce a ratat calificarea directa la EURO 2020, dupa ce a terminat grupa F din preliminarii pe locul 4, Romania merge la barajul Nations League, pentru doua meciuri care ne pot duce la turneul final

Nationala noastra va intalni Islanda in semifinale si, daca ii invinge pe nordici, va juca finala pentru EURO impotriva Bulgariei sau Ungariei.

Cele doua s-au mai intalnit de doua ori, in campania de calificare la Campionatul Mondial din '98. In ambele meciuri Romania a invins cu 4-0.

Primul meci din campania de calificare a avut loc in deplasare, in data de 9 octombrie 1996. Selectionerul echipei era Anghel Iordanescu, iar marcatorii au fost Dorinel Munteanu, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu si Dan Petrescu.

Cel de-al doilea meci a avut loc in Romania, in data de 10 septembrie 1997, sub comanda aceluiasi selectioner. Au marcat Gheorghe Hagi de doua ori, Dan Petrescu si Constantin Galca.

Presa din Islanda asociaza imaginea nationalei cu Gheorghe Hagi. Islandezii stiu de situatia de la echipa nationala si se intreaba daca Gica Hagi va fi selectionerul Romaniei la meciul din martie.

"Va conduce Hagi Romania in meciul cu Islanda? Dupa ce a esuat in tentativa de a duce Romania la Euro direct din preliminarii, Cosmin Contra a fost demis. Romania va intalni Islanda in semifinalele play-off-ului de calificare la Euro.

Contra a condus Romania doi ani, dar federatia va anunta un nou selectioner in urmatoarele doua saptamani. Gheorghe Hagi si Dan Petrescu sunt pe lista , care il mai cuprinde si pe selectionerul de la U 21, Mirel Radoi. Acest din urma pare favorit pentru acest post", scriu islandezii de la mbl.is