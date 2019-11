Mai bine Scotia, decat Islanda. Scotienii traverseaza un moment dificil si ar fi un adversar mai abordabil decat nordicii

Cine sunt Scotia si Islanda, cele doua posibile adversare din barajul pentru Euro 2020.

Scotia, care este si ea una dintre gazdele Euro 2020, a avut preliminarii agitate, la fel ca Romania. Sub conducerea lui Alex McLeish, scotienii si-au castigat grupa din Liga Natiunilor, dar tehnicianul a fost demis chiar la debutul in campania de calificare pentru Euro 2020, dupa infrangerea cu 0-3 in fata Kazahstanului. Noul antrenor, Steve Clarke, nu a reusit sa amelioreze situatia, asa ca Scotia a fost invinsa de Belgia si Rusia in dubla mansa, primind 13 goluri si inscriind doar unul, in intalnirile cu favoritele grupei. Ca si in Romania, presa si suporterii cer demiterea lui Clarke si pun la indoiala valoarea lotului actual de jucatori, iar necalificarea la Euro 2020 este vazuta ca o mare rusine.

Pe de alta parte, Islanda s-a descurcat din nou onorabil in grupa sa, punand in dificultate mult mai bine cotatele Franta si Turcia, dar trebuind, in final, sa se multumesca cu locul al treilea in grupa. Actualele calificari au fost probabil ultimele pentru unii dintre cei mai importanti fotbalisti din lot, care au ajutat Islanda sa ajunga la Euro 2016 si la Mondialul din 2018, doua performante exceptionale pentru o tara cu doar 360.000 de locuitori. Nivelul valoric si stilul de joc al Islandei sunt asemanatoare cu cele ale Norvegiei, care ne-a pus probleme serioase in aceste preliminarii.

Vineri, la sediul UEFA de la Nyon, de la ora 13.00 (live pe Sport.ro si pe ProTV), va avea loc tragerea la sorti a play-off-ului din Liga Natiunilor, unde Romania a prins ultimul loc. Pentru „tricolori” exista doua variante: 1. Sa joace in play-off-ul Diviziei C si sa intalneasca in semifinala pe Scotia (cel mai bine clasata in divizie), in deplasare. Cealalta semifinala ar fi Norvegia - Serbia (la Oslo). 2. Sa jucam in play-off-ul Diviziei A, unde vom juca semifinala cu Islanda (tot in deplasare), urmand ca in finala sa intalnim Ungaria, Bulgaria sau Israel. Barajul se va disputa in 2020, o semifinala intr-o singura mansa, pe terenul echipei mai bine clasate in Liga Natiunilor (26 mai), si o finala, cu locul de desfasurare stabilit prin tragere la sorti (31 martie).

SCOTIA

Locul ocupat in clasamentul mondial - 53 (FIFA) / 51 (ELO)

Primul meci international - Scotia-Anglia 0-0 (30 noiembrie 1872) / impreuna cu Anglia, Scotia este cea mai veche echipa nationala din lume

Palmares - calificata de 8 ori la Campionatul Mondial / calificata de 2 ori la Campionatul European

Antrenor - Steve Clarke, fost jucator cu 330 de meciuri la Chelsea si international scotian / le-a antrenat pe Newcastle si Aston Villa (ambele, interimar), WBA, Reading, Kilmarnock

Vedete - Andrew Robertson (Liverpool), Scott McTominay (Manchester United), John McGinn (Aston Villa), David Marshall (Wigan Athletic), Ryan Christie (Celtic), Callum McGregor (Celtic), Steven Naismith (Heart of Midlothian), James Forrest (Celtic)

Stadion - „Hampden Park” din Glasgow (51.866 locuri)

Locul ocupat in preliminarii - 3 (Grupa I), dupa Belgia si Rusia / mai are de jucat partida cu Kazahstan, astazi, de la 21.45, fara sa poata avansa in clasament

Linia de clasament in preliminarii - 9 meciuri / 4 victorii, 5 infrangeri / 13 goluri marcate, 18 goluri primite (-5) / 12 puncte (Belgia 27p, Rusia 21p)

Rezultate in preliminarii - Belgia (0-3, 0-4), Rusia (1-2, 0-4), Cipru (2-1, 2-1), Kazahstan (0-3, ?), San Marino (2-0, 6-0),

ISLANDA

Locul ocupat in clasament - 40 (FIFA) / 46 (ELO)

Primul meci international - Islanda-Danemarca 0-3 (17 iulie 1946)

Palmares - calificata la Euro 2016 si Campionatul Mondial 2018

Antrenor - Erik Hamren (suedez / le-a antrenat pe Enkopings, Vasby, Brommapojkarna, Vasalunds, Degefors, AIK Solna, Orgryte, Aalborg, Rosenborg si nationala Suediei / a calificat nationala Suediei la Euro 2012 si Euro 2016)

Vedete - Gylfi Sigurdsson (Everton), Birkir Bjarnason (Al Arabi Doha), Ragnar Sigurdsson (FC Rostov), Ari Freyr Skulason (Oostende), Alfred Finnbogason (Augsburg), Jon Dadi Bodvarsson (Millwall), Hannes Thor Halldorsson (Valur), Sverrir Ingi Ingason (PAOK)

Stadion - “Laugardalsvollur” din Reykjavik (15.000 locuri)

Locul ocupat in preliminarii - 3 (Grupa H), dupa Franta si Turcia

Linia de clasament in preliminarii - 10 meciuri / 6 victorii, 1 egal, 3 infrangeri / 14 goluri marcate, 11 goluri primite (+3) / 19 puncte (Franta 25p, Turcia 23p)

Rezultate in preliminarii - Franta (0-4, 0-1), Turcia (2-1, 0-0), Albania (1-0, 2-4), Moldova (3-0, 2-1), Andorra (2-0, 2-0)