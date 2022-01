Urarea făcută de Dan Petrescu lui Edi Iordănescu, după ce FRF a stabilit noul selecționer

FRF nu a putut ajunge la o înțelegere cu Gică Hagi, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu și Laszlo Boloni, iar Edi Iordănescu, a cincea opțiune, a acceptat propunerea de a antrena tricolorii.

Urarea făcută de Dan Petrescu lui Edi Iordănescu

Dan Petrescu, aflat și el pe lista Federației, a rămas la CFR Cluj, după ce conducerea campioanei nu a acceptat să îl lase pe tehnician să plece gratis la naționala României.

Antrenorul a rămas alături de formația din Gruia și îi urează lui Edi să aibă aceleași rezultate ca tatăl său, Anghel Iordănescu, care s-a calificat la patru turnee finale.

"Vreau să-l felicit pentru că a reușit să ajungă antrenorul echipei naționale. Poate nu se aștepta la începutul carierei să ajungă așa repede. Când a venit la CFR în locul meu am zis că CFR a ales corect și am avut dreptate. Dacă ne uităm la ce antrenori au fost intervievați înaintea lui și toți n-au vrut sau n-au putut, era normal ca următoarea opțiunea să fie Edi. Și eu am gândit la fel, nu mă gândeam la altcineva că poate să fie.



E o alegere corectă dacă ceilalți antrenori nu erau liberi sau n-au putut merge. Sunt convins că va face treabă bună, cunoaște foarte bine jucătorii, muncește foarte mult. Cred că-i va lipsi munca săptămână de săptămână, dar e un antrenor corect, cinstit și sunt convins că va avea rezultate.



Tatăl său a fost cel mai bun antrenor român cu care am lucrat și sper să aibă rezultate ca tatăl lui, ceea ce ar fi extraordinar. La națională, presiunea e maximă mereu și în fiecare meci trebuie să ai rezultat, nu te salvează decât rezultatul", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

