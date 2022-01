Dan Petrescu, prima reacție după ce a refuzat echipa națională: ”Nimeni nu muncește pe gratis” | Ce salariu i s-a propus

”Bursucul” a ținut toată țara în suspans înainte de Crăciun, când a negociat cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță preluarea echipei naționale, refuzând ulterior, după ce a fost convins de Neluțu Varga să rămână la CFR.

El nu a oferit la momentul respectiv însă declarații publice în acest sens, lăsând loc de interpretări. În cadrul unei conferințe de presă, Petrescu a analizat, două săptămâni mai târziu, ceea ce s-a întâmplat.

Dan Petrescu a dat cărțile pe față

Fostul fundaș dreapta al tricolorilor spune că a fost chemat la națională pe un salariu de 300.000 de euro anual, însă ar fi trebuit să achite și din buzunarul propriu pentru a acoperu clauza de reziliere pe care o are cu campioana României.

„Federaţia a venit cu propunerea şi le-am zis să vorbească cu patronul şi a făcut-o. Le-am spus: ‘Am meciuri aici şi nu e normal să vorbesc de FRF’. A venit apoi finalul de campionat . Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc la patron, pentru că am o clauză în contract de 400.000 de euro. Patronul mi-a spus din prima: ‘Nu cumva să îmi ceri să pleci că nu ai nicio şansă. Ai clauză, dar nu te las să pleci’. Dacă plăteam clauza de 400.000… la FRF mi s-a propus un salariu de 300.000. Trebuia să plătesc 100.000 din buzunarul meu.

Dacă găseşte cineva un antrenor care să muncească gratis la naţională, mă duc singur. Celor care mi-au spus că nu înţeleg de ce nu mă duc, le propun să se ducă să antreneze gratis. Eu am vrut să ajung la naţională, dar nu s-a putut. Îmi doream, dar nu a fost momentul bun. Cât am fost liber 6 luni, nu am fost întrebat. Dacă eram întrebat atunci, sigur acceptam şi pentru mai puţini bani. Nimeni nu munceşte gratis. Asta a fost istoria. În rest, a fost cancan.

Ei (n.r Răzvan Burleanu şi Mihai Stoichiţă) au venit concret la mine, chiar îi apreciez. Mi-au spus că bani nu au prea mulţi. Nu am ce să le reproşez nici lor, nici patronului. Eu voiam la echipa naţională, dar în acelaşi timp sunt foarte fericit la CFR. Am mare încredere în acest lot”, a explicat Dan Petrescu la conferinţa de presă.