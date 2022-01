Prima reacție a lui Anghel Iordănescu, după ce Edi a devenit selecționerul României. Ce sfat i-a oferit fiului său

Anghel Iordănescu (71 de ani) a comentat numirea fiului său în funcția de selecționer și spune că poate fi "un semn bun" faptul că Edi a fost instalat la națională tot la 43 de ani, atât cât avea și "Tata Puiu" în 1993, când a semnat primul contract cu FRF.

Prima reacție a lui Anghel Iordănescu, după ce Edi a devenit selecționerul României

Fostul selecționer a remarcat că Edi Iordănescu a fost "mai maleabil" în negocierile cu FRF, având în vedere că în joc este postul de selecționer, iar Anghel a dezvăluit sfatul pe care i l-a oferit fiului său.

"Cred că ar trebui să-i adresați felicitările lui Edi. Eu sunt părinte și n-am făcut altceva decât să mă bucur pentru el. Este o mare bucurie, ne bucură pe toți cei din familie, de la cel mai mic, la fel cel mai mare.

Am avut câteva discuții și vă pot spune că de data asta n-am mai fost la fel de obiectiv cum am fost în multe lucruri când discutam problemele unui nou proiect. De data aceasta am fost influențat sentimental de ceea ce am trăit și eu la echipa națională și am încercat să-l fac să înțeleagă că echipa națională înseamnă o responsabilitate enormă pentru că reprezinți nu numai țara, ci toți românii. M-am bucurat într-un final că a înțeles și, probabil, știindu-l extrem de riguros în a trata contractele, modul în care le studiază, de data asta înțeleg că a fost și el mult mai maleabil.

Să ajungă la 43 de ani la națională ca și mine poate să fie un semn bun. Mă bucur că este extrem de analitic în tot ceea ce face, studiază, analizează. Înțeleg că deja își dorește să analizeze și să studieze adversarii din Liga Națiunilor. Are o putere de muncă extraordinară și mă bucur că este extrem de ordonat și organizat în tot ceea ce face atât pe teren, cât și înainte de teren, când pregătește antrenamentele.

Lucrurile vor sta cu totul altfel la echipa națională, este o altă muncă. Este, dacă vreți, o muncă în care trebuie să poți să cuprinzi toți jucătorii, să-i studiezi. Nu ai timp în cele 3-4 zile de la convocare și acest lucru înseamnă să ai contact cu jucătorii, să-i urmărești, iar împreună cu secunzii să ai un anumit sistem de a urmări fiecare jucător în parte, atât cei din țară, cât și cei din străinătate", a spus Anghel Iordănescu, la Digisport.

Anghel Iordănescu a fost selecționerul României în trei perioade diferite, 1993-1998, 2001-2004 și 2014-2016, reușind să obțină calificări la patru turnee finale: CM 1994, EURO 1996, CM 1998 și EURO 2016.