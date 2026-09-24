Se vinde gazonul de pe Old Trafford! Cât costă o bucată

Se vinde gazonul de pe Old Trafford! Cât costă o bucată Premier League
SPORT.RO
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 Manchester United le oferă suporterilor săi posibilitatea să deţină o bucată din gazonul de pe Old Trafford, anumite porţiuni fiind scoase la vânzare pentru suma de 125 de lire, relatează Reuters.

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Manchester United vinde bucăți din gazonul de pe Old Trafford

Stadionul Old Trafford, cunoscut drept Teatrul Viselor, este terenul propriu al echipei Manchester United din 1910 şi a fost martorul celor mai importante momente din istoria clubului, inclusiv cele 13 titluri câştigate în Premier League.

''Victorii şi înfrângeri, succese şi eşecuri, urcuşuri şi coborâşuri. Le-am văzut pe toate, iar suporterii pot deţine o bucată din gazon'', a transmis United într-un comunicat publicat, miercuri, pe site-ul său.

''Nu vă îngrijoraţi, nu sunt găuri în teren acum. Acest lucru este posibil pentru că terenul de pe Old Trafford a fost dezgropat complet şi demontat până la fundaţia sa în luna iunie, pentru prima dată în 14 ani'', a mai transmis clubul englez.

  • 125 de lire sterline costă pe site-ul lui Manchester United o bucată din gazonul de pe Old Trafford

''Acest proiect meticulos a fost realizat de Tony Sinclair şi echipa sa de experţi, totul fiind realizat pentru refacerea suprafeţei pentru îmbunătăţirea drenajului apei şi a siguranţei jucătorilor'', au comunicat cei de la United.

''Ca parte a acestui proces, porţiunile de gazon au fost păstrate corespunzător şi ulterior au fost plasate în cutii de sticlă pentru a realiza un moment special pentru suporterii lui United'', a mai precizat clubul englez, care trece printr-o perioadă grea în campionat după ce sezonul trecut a terminat pe locul trei.

Miercuri, United raportat cel de-al şaptelea sezon consecutiv pe pierdere, cheltuielile legate de achiziţia jucătorilor şi demiterea fostului antrenor Ruben Amorim adâncind şi mai mult în prăpastia financiară în care se află clubul.

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Agerpres

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