Se vinde gazonul de pe Old Trafford! Cât costă o bucată

Manchester United vinde bucăți din gazonul de pe Old Trafford

Stadionul Old Trafford, cunoscut drept Teatrul Viselor, este terenul propriu al echipei Manchester United din 1910 şi a fost martorul celor mai importante momente din istoria clubului, inclusiv cele 13 titluri câştigate în Premier League.

''Victorii şi înfrângeri, succese şi eşecuri, urcuşuri şi coborâşuri. Le-am văzut pe toate, iar suporterii pot deţine o bucată din gazon'', a transmis United într-un comunicat publicat, miercuri, pe site-ul său.

''Nu vă îngrijoraţi, nu sunt găuri în teren acum. Acest lucru este posibil pentru că terenul de pe Old Trafford a fost dezgropat complet şi demontat până la fundaţia sa în luna iunie, pentru prima dată în 14 ani'', a mai transmis clubul englez.