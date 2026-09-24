Csikszereda Miercurea Ciuc a oficializat joi despărțirea de Istvan Szabo, antrenorul care a ocupat banca tehnică a ciucanilor după despărțirea de Robert Ilyes de la finalul sezonului trecut.

Csikszereda Miercurea Ciuc l-a demis pe Istvan Szabo

Csikszereda este ”lanterna roșie” a Superligii. Cu Istvan Szabo, ciucanii nu au reușit să obțină nicio victorie, iar în primele zece etape, au bifat o singură remiză și nouă înfrângeri.

”Clubul nostru și antrenorul principal István Szabó au ajuns la un acord comun privind încetarea colaborării.

Tehnicianul a preluat conducerea echipei noastre din Superliga în vara anului 2026 și a stat pe banca formației în primele zece meciuri de campionat ale sezonului, precum și în două partide din Cupa României.

Îi mulțumim lui István Szabó pentru munca depusă, pentru dedicare și pentru tot ceea ce a făcut pentru FK Csíkszereda. Îi dorim mult succes în continuarea carierei!”, se arată în comunicatul emis de Csikszereda Miercurea Ciuc.