Duminică după-amiază, de la ora 17:00, selecționata lui Adrian Iencsi a primit, la Buftea, vizita reprezentativei cehe. La capătul celor 90 de minute, oaspeții s-au impus cu un grosolan 5-1.



Cehii au deschis scorul în minutul 25, prin Samuel Pikolon. În actul secund, același jucător a realizat ”dubla”, iar Jan Buryan și Daniel Barat sunt ceilalți doi marcatori ai oaspeților.



De partea României, Luca Băsceanu a înscris unicul gol pentru naționala U20.



Adrian Iencsi explică eșecul rușinos cu Cehia: ”Îmi era teamă, motiv pentru care am luat decizia asta”



După meci, Adrian Iencsi a încercat să explice umilința de la Buftea. A sugerat că formula de start nu a fost deloc avantajoasă pentru echipa sa, dar și că elevii săi nu prind minute la cluburi.



”Ce a făcut diferența? Atitudinea adversarului. În primul meci, chiar dacă am fost egalați într-o fază fixă, care putea fi evitată... La cum au jucat cehii în seara asta... 2-2 a fost un rezultat senzațional.



Mie îmi era teamă de acest meci. Din acest motiv am folosit și sistemul cu trei fundași centrali.



Știam ce înseamnă munca asta de a fi selecționer. Știam ce înseamnă responsabilitatea de a-i prelua pe cei tineri, de la U20. Mulți dintre ei sunt jucători foarte talentați, dar mulți nu joacă. Și, chiar dacă joacă, o fac undeva la un nivel de Liga 3. Sau, poate cei care joacă mai multe minute o fac la Liga 2. Prea puțin!



Le-am spus că îmi asum această responsabilitate. O să vorbim când o să fim mai limpezi la minte. Să ne punem întrebări, ce s-a întâmplat în seara asta și de ce am fost învinși la așa scor”, a spus Adrian Iencsi după meci.

