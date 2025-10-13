Australianul susține că relația dintre ei s-a răcit complet după ce britanicul l-a refuzat "cu aere de vedetă".



Considerat unul dintre cei mai talentați, dar și controversați jucători din circuit, Nick Kyrgios a dezvăluit că prietenia sa cu Andy Murray, fost triplu campion de Grand Slam, este istorie. Motivul? O invitație refuzată la podcastul pe care australianul îl moderează.



Murray, acuzat de aroganță

Invitat în emisiunea "UNSCRIPTED by Josh Mansour", finalistul de la Wimbledon 2022 a povestit, vizibil dezamăgit, despre gestul care l-a deranjat profund. Kyrgios și-a dorit să îl aibă ca invitat pe Murray în podcastul său, "Good Trouble", unde au apărut deja nume uriașe precum Novak Djokovic sau John McEnroe, însă s-a lovit de un refuz pe care l-a considerat arogant.



"Nici nu știu dacă mai e prietenul meu. Cred că acum e doar un coleg. Eram apropiați, dar acum nu prea mai vorbim. L-am vrut în podcastul meu, dar s-a purtat de parcă ar fi prea important. Ăsta e adevărul. Frate, fă-ți puțin timp!", a transmis Kyrgios.



Declarația este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în trecut, cei doi au avut o relație specială. La începutul carierei sale, Kyrgios îl numea pe Murray unul dintre idolii săi. Mai mult, australianul a recunoscut că scoțianul a fost unul dintre puținii oameni din circuit care i-au observat problemele de sănătate mintală și l-au încurajat să ceară ajutor specializat, după ce a observat că se auto-vătăma.



Andy Murray s-a retras din tenisul profesionist anul trecut, având și o scurtă experiență de cinci luni ca antrenor al lui Novak Djokovic. De cealaltă parte, Nick Kyrgios a revenit pe teren la începutul lui 2025, după o operație, dar nu a mai jucat din martie din cauza unor probleme la încheietură și la genunchi.

