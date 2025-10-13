Francezul a mărturisit că, în ciuda performanțelor sale extraordinare, Cristiano Ronaldo rămâne figura emblematică a clubului și un punct de reper personal pentru el.



Într-un interviu acordat duminică pentru Movistar, atacantul francez a vorbit deschis despre admirația pe care i-o poartă starului de la Al Nassr, pe care îl consideră unul dintre idolii copilăriei sale. Mbappe a dezvăluit că a cerut chiar sfaturi de la cel care a scris istorie în tricoul blanco.



"Cristiano a fost mereu un model pentru mine", a spus Mbappe. "Am norocul să pot vorbi cu el, îmi dă sfaturi, m-a ajutat. Cred că la Madrid el este încă numărul unu. Este punctul de referință pentru jucătorii de la Real Madrid, a realizat atât de multe. Fanii încă visează la Cristiano", a adăugat atacantul.



Vrea să-și scrie propria istorie

Chiar dacă îl venerează pe portughez, Mbappe este hotărât să își lase propria amprentă pe Bernabeu. Francezul a avut un prim sezon de debut fulminant, cu 44 de goluri, iar în actuala stagiune a marcat deja de 14 ori.



"Vreau să-mi urmez propriul drum", a transmis clar starul francez, subliniind că, deși respectul pentru Ronaldo este imens, obiectivele sale sunt clare și vizează construirea unei noi ere de succes pentru Real Madrid.

