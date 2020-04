ULTIMA ORA | L-a scos pe Benzar din echipa la nationala, iar acum poate prinde transferul carierei! Ce lovitura poate da un international roman in plina pandemie: "Sunt in negocieri!"

Un international roman poate prinde un transfer urias.

International roman, Vasile Mogos, care evolueaza pentru Cremonense in Serie B, este in discutii pentru un transfer in Serie A, la Torino, potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio.

"Torino a luat legatura cu Mogos", a scris reputatul ziarist pe retelele de socializare.

Vasile Mogos ar putea sa il inlocuiasca pe Silvestri la Torino, al carui contract expira in vara anului 2021.

"Torino priveste spre viitor. Directorul sportiv al clubului, Massimo Bava, se gandeste la posibilele transferuri pentru sezonul viitor. Cel mai nou nume este Vasile Mogos, fundasul dreapta de la Cremonse. Fotbalistului de 28 de ani ii expira contractul in 2021 si ar putea fi o chestiune relativ simpla de a convinge clubul sa il vanda. Torino incearca sa accelereze transferul jucatorului care l-ar putea inlocui pe Silvestri, al carui contract expira vara viitoare", a mai spus Gianluca Di Marzio.

Vasile Mogos va implini 28 de ani la finalul lunii octombrie. Acesta a fost convocat de Cosmin Contra pentru meciurile cu Feroe, Norvegia si Spania din preliminariile Euro 2020 si a evoluat impotriva Suediei, fiind integralist.

Di Marzio: Torino, contatti per Vasile Mogos https://t.co/ZP5oiycpku — CuoreToro.it (@Cuore_Toro) April 10, 2020