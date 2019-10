S-a BUCURAT ca un copil! Vasile Mogos, emotionat la maxim la primul sau meci pe National Arena! Ce a facut pe gazon

Mogos a fost chemat in premiera la nationala pentru dubla cu Feroe si Norvegia.

Aparatorul lui Cremonese n-a jucat nici la Torshavn, dar nici aseara pe National Arena. Romario Benzar a fost preferat de Contra in banda dreapta la ambele meciuri.



Mogos a trait insa la intensitate maxima experienta primei convocari. S-a bucurat ca un copil printre copiii de pe National Arena. Fundasul de 26 de ani si-a apelat un prieten prin video call pentru a-i arata ce se intampla pe stadion si a facut zeci de poze in momentul in care jucatorii au iesit la inspectia gazonului.

