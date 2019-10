SUPER TARE! Ce melodii ii motiveaza pe tricolori in cantonamentul nationalei! 12 jucatori au acceptat provocarea! Vasile Mogos, raspuns GENIAL

Meciurile Romaniei cu Feroe si Norvegia se vad la PRO TV, pe 12 si 15 octombrie.

Cei de la frf au organizat o provocare speciala in randul jucatorilor de la lot si i-au pus pe acestia sa spuna care este melodia care ii motiveaza sau care o asculta cel mai des in cantonamentul echipei nationale.

12 dintre cei 24 de jucatori si-au exprimat preferinta si a iesit un album de colectie:

Vasile Mogos a ajuns in Italia la 6 ani impreuna cu familia lui si a fost nevoit sa munceasca pentru a-si castiga traiul. In acest timp se pregatea si pentru cariera de fotbalist: "Jucam, dar si munceam. Lucram in vie si am fost si ospatar. Nu mi-e rusine de munca", spunea Mogos.

