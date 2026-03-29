Mircea Lucescu se află internat la Spitalul Universitar pentru investigații și monitorizare, după ce i s-a făcut rău duminică dimineață. Două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire de la Mogoșoaia, iar selecționerul se află acum într-o stare stabilă.

Galatasaray, mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu

Lucescu nu va face deplasarea în Slovacia pentru amicalul României de marți, a anunțat FRF, locul său urmând să fie luat de secundul Ionel Gane.

Pe lângă numeroasele știri în regim de breaking news din presa internațională, Mircea Lucescu a primit un mesaj de susținere și din partea clubului Galatasaray, la care a antrenat în perioada 2000-2002.

"Îi transmitem cele mai bune gânduri lui Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României și fostul nostru antrenor, care a fost internat în spital după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale. Sperăm că își va reveni cât mai curând posibil", a transmis Galatasaray, într-o postare pe rețelele sociale.

La Galatasaray, Mircea Lucescu a cucerit Supercupa Europei și un titlu de campion al Turciei. Ulterior, în 2002, antrenorul român a semnat cu rivala Beșiktaș, la care a petrecut alte două sezoane.

Coincidența face ca ultimul meci al lui Mircea Lucescu să fi fost chiar la Istanbul. Joi, România a ratat calificare la Cupa Mondială, după ce a pierdut contra Turciei (0-1) în semifinalele play-off-ului.

