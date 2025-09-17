„Am un tricou semnat chiar de Zinedine Zidane. Este piesa de rezistență a colecției și țin foarte mult la el” , a spus Alin, care își alege și jucătorii preferați pentru a-l ajuta la atelier: „Cred că Ianis Hagi m-ar putea ajuta pe partea de creație, iar căpitanul Stanciu ar fi și el potrivit”.

Alin Radu, fost jucător și actual antrenor cu licență, este pasionat de personalizarea tricourilor de fotbal și promite că, dacă ”tricolorii” ajung la Mondial, va îmbrăca în tricouri personalizate tot zidul galben al suporterilor români.

România, la baraj

Naționala lui Mircea Lucescu a avut un start perfect în Cipru, cu două goluri rapide marcate de Drăguș (2, 18), dar a fost egalată după reușitele lui Loizou (29) și Charalampous (76). Rezultatul lasă România pe locul 3 în grupa H, cu doar 7 puncte în 5 meciuri, la 5 lungimi în spatele Austriei și Bosniei.

Statisticienii de la Football Meets Data au calculat că ”tricolorii” mai au doar 0,1% șanse la calificarea directă, însă aproape sigur vor ajunge la barajul din martie datorită parcursului bun din Liga Națiunilor.

Simulările arată că Italia, campioană mondială de patru ori, are 16% șanse să fie adversara României în semifinalele barajului, urmată de Turcia (14%) și Ucraina (9%). Serbia (8%), Germania și Țara Galilor (ambele 7%) sunt și ele pe listă.

România are 70% șanse să fie în urna a 4-a, cea mai slabă, și doar 5% șanse să joace primul meci pe teren propriu. Sistemul va fi cu semifinale și finală, iar pentru echipele din urnele 1 și 2, semifinalele se vor disputa acasă.

