De la Universitate, din inima Bucureștului. Cum a pornit Alin Radu afacerea

Salut, Alin! Ai o pasiune atipică. Te-ai apucat să personalizezi tricouri de fotbal și să le dai tuturor șansa să poarte echipamente așa cum văd la televizor, dar fără să fie nevoie să cheltuie o avere. Spune-mi mai multe despre cum a început afacerea ta!

Pasiunea de a face artă pe echipamentele sportive a început din anul 2017 atunci când am imprimat peste 300 de echipamente pentru clubul Atletico Madrid din București.

Istoria stă astfel: în 2016 am contractat un credit de nevoi personale pentru a-mi achita niște datorii și am rămas cu suma de 25.000 lei pe care am investit-o într-un centru de copiere pentru studenți deschis în inima Bucureștiului la Universitate.

A venit oportunitatea de a personaliza echipamentele celor de la Atletico Madrid, habar nu aveam despre acest fenomen. Am stricat peste 30 de echipamente până am reușit să o scot la capăt, apoi am constatat că există cerere pe această nișă si am descoperit că îmi place ceea ce fac. Am închis centrul de copiere și m-am mutat în online dintr-un dormitor al unui apartament al unui prieten, urmând sa diversific metodele de personalizare ale echipamentelor.

Alin Radu: "Recunosc că sunt workaholic". Câte ore muncește în fiecare zi

Câte tricouri ai personalizat până acum și cât ai muncit cel mai mult intr-o zi?

Numărul tricourilor nu îl știu exact, dar pot spune că am imprimat peste 100.000 de echipamente sportive. Recunosc că sunt workaholic, iar orele de muncă pot spune că au fost de multe ori peste 48 de ore fără a mă odihni.

Trebuia să onorez comenzile la timp și nu aveam angajați, dar și astăzi încă mai muncesc cel puțin 16 ore pe zi.

Descrie-mi un pic cu ce anume te remarci cu tricourile pe care le modifici?

Imaginația, plăcerea și sufletul pe care le imprim pe toate echipamentele sportive se nasc datorită clientului. Sunt vizionar, întotdeauna știu ce își dorește clientul, am nevoie de emblema clubului și de numele acestuia și de acolo începe magia.

Întotdeauna mă gândesc ca acel echipament să rezoneze cu istoria clubului, cu semnificația emblemei și a numelui. Pun accent pe detalii și unicitate foarte mult, nu creez același echipament niciodată. De multe ori clientii îmi trimit emblema și îmi spun:

“Nu știu ce vreau, vă las pe dumneavoastră să decideți!” Asta îmi place cel mai mult.

O întâmplare amuzantă



Spune-mi o poveste inedita, amuzanta. O cerinta ciudata pe care un client s-o aiba legat de personalizarea tricourilor.

Am avut de personalizat cateva tricouri cu diferite poziții din Kama Sutra pentru o petrecere, după ce am finalizat proiectul am lăsat paginile deschise pe internet cu acele poziții, iar în acelasi timp un client a venit la noi în showroom pentru o comandă. Ne-am așezat la birou si am intors monitorul pentru a-i face simularea de grafică.

Când am deschis browserul, au apărut acele pagini cu pozitiile Kama Sutra, am încercat să mă scuz, dar sigur acel client nu m-a crezut.

Mai am o întâmplare amuzantă, dar stânjenitoare oarecum. Am imprimat în același timp cteva tricouri pentru o cafenea nou deschisa si pentru un client care isi pierduse prietenul intr un accident. Am incurcat comenzile si am trimis la cafenea tricourile cu poza prietenului care plecase dintre noi si cu mesajul “Nu te vom uita niciodata”.

Ce cluburi te-au căutat pâna acum. Bănuiesc c-ai inceput de jos, dar telul ar fi sa ajungi sa colaborezi cu echipe din Liga 1.

Cluburile de Liga 1, majoritatea isi imprima singuri echipamentele si asta este normal, dar bineinteles ca obiectivul meu este sa ajung si acolo, mandrie mai mare ca un jucator de liga 1 sa iti poarte tricoul personalizat de tine nu cred ca este. In acest moment am descoperit ca sunt mii de cluburi de fotbal si de mini fotbal din Romania si din Diaspora care au nevoie de serviciile noastre, nu i-as lasa pentru nimic in lume, nu as lasa acea bucurie si satisfactie din sufletul lor sa se stinga, aceste sentimente imi dau putere si placerea de a munci.

De unde a venit numele Dariade

Spune-mi de unde a venit numele Dariade?

Dariade provine de la numele celor două fetite de-ale mele Daria si Adelina, acum mai am un baietel, poate includ si numele Eduard :) La început am întâmpinat dificultăți în reținerea altor clienți sau parteneri a numelui firmei, dar acum Dariade este pe cale să devina un brand, suntem cunoscuti nu doar in Romania ci si in Diaspora.

Majoritatea clienților își doresc să ne imprimăm logoul Dariade Sportswear pe echipamentele lor fără un discount suplimentar, pur și simplu își doresc să poarte acest brand cu ei, în semn de apreciere pentru profesionalismul nostru și pentru că se mândresc ca au colaborat cu noi.

Ai intrat pe piața de minifotbal. Victory Cup e un turneu cu peste 200 de echipe și 4000 de jucatori. E cea mai bună piața în acest moment?

Ca o realizare personala am absolvit si cursul pentru licenta C UEFA, iar cu informatiile obtinute de la curs impreuna cu aptitudinile de manager am infiintat echipa de minifotbal MFC Dariade Sportswear inscrisa la Victory Cup care este un fenomen deja, nu mai e o competitie si pot spune ca da, este o piata larga in lumea mini fotbalului iar denumirea unor echipe din aceste competitii iti dezvolta cu adevarat imaginația :) Spritz United, Mahala Maidan, FC Antibiotic, Maistrii Betivi si altii. Totodata in minifotbal avem si echipe de notorietate si cu jucatori consacrati cum ar fi Otelul Galati, Old New Stars, iar cu unele dintre ele am colaborat.

Colaborez foarte bine si cu echipele din Asociatia Municipala de Minifotbal Bucuresti - AMMB si e un teritoriu in care imi doresc sa las amprenta deoarece sunt multe idei si destule de facut. Chiar imi doresc mult sa fac parte si mai mult din acest domeniu si sa devin membru activ.

All Star Game! Cerințele clienților

Care sunt cele mai căutate tricouri? Cele mai căutate cerințe de la clienti?

Bineinteles ca tricourile cele mai cautate sunt cu jucatorii actuali faimosi, Messi, Ronaldo, Mbappe, Vini JR, Camavinga, Haaland. Noi nu cream replici de tricouri, nu imprimam branduri, doar reinterpretam tricourile, iar clientul stie asta, calitatea materialelor si a imprimeului sunt la cel mai inalt nivel.