Tricolorul lunii august e dat de FCSB. Anunțul FRF

Potrivit siteului FRF, au fost patru fotbaliști nominalizați pentru trofeul din luna august, în urma prestațiilor de la club.

Iată clasamentul final de pe www.peluzatricolora.ro, în care învingător a fost Andrei Cordea (FCSB), potrivit FRF.

Andrei Cordea 52,40% (10 puncte în clasamentul ”Tricolorul anului”)

Antonio Sefer 21,71% (6 puncte)

Valentin Mihăilă 13,49% (3 puncte)

Louis Munteanu 12,40%

Andrei Cordea, tricolorul lunii august, a fost ieri, la Londra, cel mai bun fotbalist de la FCSB în eșecul, scor 1-3 cu West Ham, din prima etapă a Grupei B din Conference League.

„Cred că am practicat un fotbal foarte bun. Este normal să ne domine, am jucat al ei acasă. Probabil dacă nu se acorda penalty-ul, noi am vorbit în vestiar și nu a fost, cred că nu pierdeam meciul.

Mi-am dorit foarte mult să marchez, dar mă bucuram mult mai mult dacă astăzi reușeam să scoteam un rezultat pozitiv, pentru că meritam asta. Țin să le mulțumesc tuturor suporterilor prezenți, Peluzei Nord, când am marcar i-am auzit și s-a ridicat părul pe mine”, a declarat Andrei Cordea la finalul meciului transmis de Pro TV și VOYO.