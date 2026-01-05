Novak Djokovic şi-a anunţat retragerea din sindicatul jucătorilor pe care l-a fondat în 2020. Care e motivul

Novak Djokovic şi-a anunţat retragerea din sindicatul jucătorilor pe care l-a fondat în 2020. Care e motivul Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, decizie radicală.

TAGS:
Novak Djokovic

Sârbul Novak Djokovic a anunţat, duminică seară, că părăseşte sindicatul jucătorilor pe care l-a cofondat în 2020, invocând în special „preocupările sale privind transparenţa şi guvernanţa” acestei organizaţii disidente din circuitul mondial de tenis.

Asociaţia jucătorilor profesionişti de tenis (PTPA), fondată de actualul număr 4 mondial şi de canadianul Vasek Pospisil, a dat în judecată în martie 2025 autorităţile de conducere ale tenisului, denunţând un „sistem corupt, ilegal şi abuziv”, vizând în special „un calendar nesustenabil”, cu turnee programate în unsprezece luni din douăsprezece.

„După o reflecţie profundă, am decis să mă retrag complet din Asociaţia Jucătorilor Profesionişti de Tenis”, a explicat Djokovic pe contul său X. „Această decizie vine în urma preocupărilor persistente privind transparenţa, guvernanţa şi modul în care au fost reprezentate vocea şi imaginea mea”.

„Sunt mândru de viziunea pe care Vasek şi cu mine am împărtăşit-o atunci când am fondat PTPA, oferind jucătorilor o voce mai puternică şi independentă, dar a devenit clar că valorile şi abordarea mea nu mai sunt în concordanţă cu orientarea actuală a organizaţiei”, a adăugat jucătorul în vârstă de 38 de ani, câştigător a 24 de titluri de Grand Slam. „Voi continua să mă concentrez pe tenis, familie şi contribuţia mea la sport într-un mod care să reflecte principiile şi integritatea mea”, a continuat Djokovic, care urmează să participe la turneul ATP 250 de la Adelaide (12-17 ianuarie) pentru a se pregăti pentru Australian Open (18 ianuarie-1 februarie).

„Le doresc succes jucătorilor şi tuturor persoanelor implicate în continuare, dar pentru mine acest capitol este acum închis”, a concluzionat el.

PTPA a iniţiat în martie 2025, alături de aproximativ douăzeci de jucători, acţiuni în justiţie în Statele Unite, Regatul Unit şi Uniunea Europeană (UE). Acestea vizează ATP şi WTA, care reglementează circuitele masculine şi feminine,

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) şi Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), instituţii pe care le consideră „corupte”, acuzate că „au abuzat, redus la tăcere şi exploatat în mod sistematic jucătorii pentru a-şi alimenta profiturile printr-un control monopolistic”.

