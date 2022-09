FCSB a pierdut primul meci din grupele UEFA Conference League. Roș-albaștrii au fost învinși cu 1-3, la capătul unui meci pe care l-au dominat aproape 70 de minute.

Cordea: „Mi-am dorit foarte mult să marchez!”

Andrei Cordea (23 ani) a deschis scorul în minutul 34, iar până la lovitura de la 11 metri, pe care Bowen a fructificat-o, britanicii nu au avut șut pe spațiul porții. De altfel, marcatorul FCSB-ului este de părere că dacă acel moment nu intervenea, roș-albaștrii nu pierdeau confruntarea cu West Ham.

„Cred că am practicat un fotbal foarte bun. Este normal să ne domine, am jucat al ei acasă. Probabil dacă nu se acorda penalty-ul, noi am vorbit în vestiar și nu a fost, cred că nu pierdeam meciul.

Mi-am dorit foarte mult să marchez, dar mă bucuram mult mai mult dacă astăzi reușeam să scoteam un rezultat pozitiv, pentru că meritam asta. Țin să le mulțumesc tuturor suporterilor prezenți, Peluzei Nord, când am marcar i-am auzit și s-a ridicat părul pe mine”, a declarat Andrei Cordea la finalul meciului.

VIDEO - Rezumat West Ham - FCSB 3-1

Însă Cordea este încrezător că în următorul meci cu Anderlecht, de pe teren propriu, de pe 15 septembrie, de la 22:00, în direct pe PRO TV și VOYO, FCSB va arăta altfel.

„Jucăm acasă, unde sper să umplem stadionul. Cred că vom face o figură frumoasă. Astăzi meritam mai mult de atât, dar acel penalty ne-a dezavantajat”, a precizat Cordea.

Programul FCSB-ului în grupele Conference League:

Runda 2: 15 septembrie, 22:00: FCSB - Anderlecht

Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg - FCSB

Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB - Silkeborg

Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht - FCSB

Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB - West Ham