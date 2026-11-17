Cât s-a terminat Polonia - Suedia, celălalt meci din grupa României din UEFA Nations League

În timp ce România a fost înfrântă de Bosnia la Zenica, scor 1-2, Polonia și Suedia au remizat la Varșovia, pe ”Tarczynski Arena”, în ultima etapă din faza grupelor UEFA Nations League.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1 în Polonia - Suedia

Adrian Benedyczak a deschis scorul în minutul 16, din pasa lui Arkadiusz Pyrka. În minutul 24, Hugo Larsson a restabilit egalitatea, în urma pasei decisive venite de la Viktor Gyokeres.

Cum arată grupa României din UEFA Nations League

România a încheiat Grupa 4 pe ultimul loc cu trei puncte. Singura victorie bifată de națională a fost în runda precedentă cu Polonia, la București, pe Arena Națională, scor 2-1.

Suedia a terminat prima în ierarhia grupei cu 14 puncte, în timp ce Bosnia și-a revendicat poziția secundă cu 11 puncte, iar Polonia a încheiat pe locul 3 cu cinci puncte.