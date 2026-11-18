La prezentarea oficială de pe 20 aprilie, tehnicianul a vorbit despre o echipă care să joace curajos, să pună presiune avansată: „Voi face totul pentru ca echipa națională să câștige. Eu sper că o să câștigăm. Nu garantez, dar feeling-ul îmi spune că avem potențial”, a spus Gică Hagi la acel moment.

Ulterior, pe 17 august, selecționerul a stabilit un obiectiv clar pentru această campanie. „Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa, nu există alt obiectiv”, a transmis el atunci. Mai mult, pe 16 septembrie, înaintea startului oficial în Liga Națiunilor, Hagi susținea că vrea să obțină maximum de puncte: „12. Trebuie să câștigăm. Aceasta e mentalitatea”.