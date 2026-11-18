La prezentarea oficială de pe 20 aprilie, tehnicianul a vorbit despre o echipă care să joace curajos, să pună presiune avansată: „Voi face totul pentru ca echipa națională să câștige. Eu sper că o să câștigăm. Nu garantez, dar feeling-ul îmi spune că avem potențial”, a spus Gică Hagi la acel moment.
Ulterior, pe 17 august, selecționerul a stabilit un obiectiv clar pentru această campanie. „Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa, nu există alt obiectiv”, a transmis el atunci. Mai mult, pe 16 septembrie, înaintea startului oficial în Liga Națiunilor, Hagi susținea că vrea să obțină maximum de puncte: „12. Trebuie să câștigăm. Aceasta e mentalitatea”.
Realitatea din teren și schimbarea discursului
Parcursul din toamnă a adus însă patru eșecuri consecutive în primele patru etape: 1-2 în Suedia (25 septembrie), 2-4 acasă cu Bosnia-Herțegovina (28 septembrie), 0-6 în Polonia (2 octombrie) și 0-1 pe teren propriu cu Suedia (5 octombrie). Cu zero puncte acumulate în acest interval, selecționerul și-a nuanțat discursul pe 16 noiembrie, la două zile după victoria cu 2-1 împotriva Poloniei. „Eu îmi propun lucruri mari, dar sigur nu o să mai zic niciodată 12 puncte din 12, ca înaintea primelor meciuri din Nations League!”, a zis Gică Hagi înaintea ultimei partide a anului.
În ultimul duel al grupei, România a pierdut cu 1-2 în fața reprezentativei din Bosnia-Herțegovina. În urma acestui rezultat, naționala a încheiat grupa pe locul 4, cu trei puncte din 18 posibile, o singură victorie și cinci înfrângeri, urmând să dispute barajul pentru menținerea în Liga B.
Per total, incluzând și partidele de pregătire din luna iunie, încheiate 1-1 cu Georgia și 2-1 împotriva Țării Galilor, palmaresul lui Gică Hagi pe banca echipei naționale a ajuns la două victorii, un rezultat de egalitate și cinci eșecuri.