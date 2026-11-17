Bosnia a obținut a patra victorie la rând împotriva României, deși tricolorii au o prestație solidă în deplasare. Daniel Bîrligea a deschis scorul, dar gafa lui Andrei Rațiu le-a permis gazdelor să egaleze până la pauză. Benjamin Tahirovic a profitat și a înscris pentru 1-1.

Golul decisiv a fost înscris de vedeta Esmir Bajraktarevic, după o "torpilă" expediată din interiorul careului. Portarul Hindrich nu a avut nicio șansă.

Ce a spus Mutu după Bosnia&Herțegovina - România 2-1

Fostul internațional Adrian Mutu i-a lăudat pe tricolori pentru prestația din prima repriză, dar este de părere că echipa națională nu a mai putut menține ritmul după pauză:

"Am făcut o primă repriză bună, am controlat ritmul meciului, am avut o posesie decentă și multe ocazii. Echipa a arătat bine în prima repriză, nici Bosnia nu a fost în cea mai bună formă. Puteam să mai dăm un gol pe parcursul primei reprize.

Păcat, pentru că în repriza a doua n-am reușit să avem forță. Ne-am retras prea mult, am acceptat să ne domine adversarul. Am avut multe dificultăți în repriza a doua să ieșim din pressingul Bosniei. Per total, totul se rezumă la faptul că n-am înscris. Am avut ocazii și la 1-0, dar și la 1-1. Golul de 2-1 a venit după retragerea noastră.

Drăgușin putea să stea mai aproape de adversar la gol, dar desigur e și meritul lui Bajraktarevic, a șutat la vinclu. Am avut faze importante, păcat.

Eu l-aș fi schimbat pe Dennis Man, nu pe Bîrligea. A fost cel mai bun jucător român, bătăios, a avut multe ocazii", a declarat Adrian Mutu, pentru Antena 1.

În urma acestui eșec, România a încheiat grupa pe ultimul loc și acum va disputa un baraj pentru menținerea în Liga B.