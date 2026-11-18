Tricolorii au deschis scorul la Zenica, prin reușita lui Daniel Bîrligea, dar gafa lui Andrei Rațiu le-a permis gazdelor să egaleze până la pauză. Benjamin Tahirovic a profitat și a înscris pentru 1-1.

Golul decisiv a fost înscris de vedeta Esmir Bajraktarevic, după o "torpilă" expediată din interiorul careului. Portarul Hindrich nu a avut nicio șansă.

Discursul lui Bîrligea după Bosnia - România 2-1

Atacantul Daniel Bîrligea spune că este mulțumit de prestația naționalei din prima parte a meciului. Marcatorul primului gol este de părere că tricolorii nu au putut menține același ritm de joc până spre final:

"Cu siguranță ne doream un alt rezultat. Sunt un pic cu gânduri bune, am jucat o parte foarte mare a meciului destul de bine, ne-am descurcat cu idei noi și mi-a plăcut de echipă.

Mi-a plăcut atitudinea noastră până când s-a schimbat meciul, ei au dat un gol foarte frumos. Trebuia să ținem în bătălie mai mult decât am ținut. Ne-am relaxat puțin, au venit peste noi și acolo s-a rupt jocul. Am făcut lucruri ok, dar trebuie să muncim și să fim mai atenți.

Ne reproșăm locul unde suntem în grupă. Trebuie să muncim mai mult, la națională trebuie să venim să luptăm pentru o națiune întreagă", a declarat Daniel Bîrligea, după înfrângerea din Bosnia.

În urma acestui eșec, România a încheiat grupa pe ultimul loc și acum va disputa un baraj pentru menținerea în Liga B.