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După ce Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, gazdele au egalat prin Tahirovic, în finalul primei reprize. Golul victoriei a venit în minutul 82, când Esmir Bajraktarevic a trimis o „torpilă” la colțul scurt, fără șanse pentru Hindrich. La doar 21 de ani, Bajraktarevic este unul dintre fotbaliștii de perspectivă ai naționalei Bosniei. Sport.ro îți prezintă povestea jucătorului care a crescut în Statele Unite, dar a ales să reprezinte țara din care provin părinții săi. Esmir Bajraktarevic s-a născut în SUA. Părinții săi au supraviețuit genocidului de la Srebrenica Esmir s-a născut pe 10 martie 2005, în Appleton, statul Wisconsin, și a crescut într-o familie cu origini bosniace. Părinții săi, Elmir și Emina, provin din zona Srebrenica și au supraviețuit genocidului din 1995. Familia a pierdut mai multe rude în acea tragedie, printre care bunicul matern și câțiva unchi.

După război, părinții săi au refugiat în Elveția, iar în 2001 s-au stabilit în Statele Unite. Esmir este cel mai mic dintre cei trei copii ai familiei. Fratele său, Osman, și sora sa, Elma, s-au născut în Elveția. Era poreclit „Messi din Milwaukee ” și îl ține pe bancă pe Dennis Man la PSV Bajraktarevic a început fotbalul la cluburi locale din Wisconsin, iar tehnica, staturi, dar și driblingurile i-au adus porecla „Messi din Milwaukee”. A trecut apoi prin academia lui Chicago Fire, înainte să ajungă, în 2021, la New England Revolution.

A debutat la nivel profesionist la numai 16 ani, pentru echipa secundă a clubului, iar în 2022 a semnat primul contract cu formația de seniori. A devenit astfel primul absolvent al programului rezidențial al academiei New England Revolution care a ajuns la prima echipă. În ianuarie 2025, PSV Eindhoven l-a transferat în schimbul sumei de trei milioane de euro. Clubul olandez i-a oferit un contract până în 2029. În primul sezon complet a cucerit titlul în Eredivisie, iar în stagiunea următoare a repetat performanța. În actualul sezon, Bajraktarevic a adunat 12 apariții pentru PSV, cu un gol și două pase decisive. La Eindhoven este coleg cu Dennis Man, cel care a oferit pasa decisivă la golul lui Bîrligea în meciul de la Zenica, în fața căruia prinde minute. A ales Bosnia după ce a reprezentat Statele Unite La nivel internațional, Bajraktarevic a evoluat inițial pentru selecționatele de juniori ale Statelor Unite și a ajuns inclusiv la naționala U23. În ianuarie 2024 a bifat și o apariție pentru prima reprezentativă americană, într-un amical cu Slovenia.

Ulterior, a decis să reprezinte Bosnia și Herțegovina, iar FIFA i-a aprobat schimbarea naționalei. Debutul pentru prima reprezentativă bosniacă a venit în septembrie 2024, într-un meci cu Olanda. Cum arată grupa României din UEFA Nations League după 1-2 cu Bosnia România a încheiat Grupa 4 pe ultimul loc cu trei puncte. Singura victorie bifată de națională a fost în runda precedentă cu Polonia, la București, pe Arena Națională, scor 2-1. Suedia a terminat prima în ierarhia grupei cu 14 puncte, în timp ce Bosnia și-a revendicat poziția secundă cu 11 puncte, iar Polonia a încheiat pe locul 3 cu cinci puncte.

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