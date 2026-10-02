Naţionala României înfruntă Polonia, vineri, la Varşovia, de la ora 21:45, în etapa a treia din Liga Naţiunilor.

Situația în Polonia este una complicată pentru selecționerul Jan Urban, iar presa ”l-a tocat” serios în ultimele zile. Chiar și cu câteva ore înaintea partidei cu România continuă să vină criticile împotriva antrenorului, a cărui debarcare pare tot mai aproape.

Nemulțumiți de joc și de rezultatele Poloniei, specialiștii cer ca acesta să fie înlocuit, iar în locul său să vină un antrenor care poate crește nivelul echipei și ”să ridice șansele” de calificare la următorul turneu EURO.

Polonia – România, în Liga Națiunilor. Se cere plecarea selecționerului Jan Urban

Partida dintre selecționatele Poloniei și României se va desfășura vineri, 2 octombrie 2026, de la ora locală 21:45, pe Stadionul Național PGE Narodowy din Varșovia. În urma analizei făcute de specialiștii din Polonia, s-a apăsat pedala și în cazul lui Jan Urban, părerile fiind mai mult ”pro” plecării acestuia.

Jurnalistul Lukasz Olkowicz a fost foarte dur într-o intervenție.

”M-am uitat la toate golurile primite în timpul mandatului lui Urban. Mă întrebam ce face apărarea noastră. Acolo a început totul. Kiwior a fost cel mai responsabil.

Împotriva Albaniei, Bednarek a greșit, împotriva Suediei Wisniewski ’a adormit’ în cel mai crucial moment, într-un meci amical, iar hențul lui Kozlowski și o lovitură de pedeapsă au fost irosite. Lotul a stagnat, chiar a regresat” a spus jurnalistul, citat de Sport Interia.

Polonia – România: rezultatele înregistrate până acum în Liga Națiunilor

Polonia a remizat 0-0 cu Bosnia şi Herţegovina în primul meci din grupă, iar în partida următoare a fost învinsă de Suedia cu 3-1. România a pierdut cu 1-2 în faţa Suediei şi cu 2-4 în faţa Bosniei-Herţegovina.

Gică Hagi a spus că rămâne încrezător în potenţialul echipei naţionale şi a precizat că principala problemă asupra căreia s-a lucrat în ultimele zile este faza defensivă.

”Mie îmi place să fiu încrezător şi să muncesc foarte mult. Ştiu că echipa României are foarte mult de muncă. Nu este nici cea mai bună din Europa, dar orice se poate împlini dacă munceşti, ai perspective foarte bune.

Sunt perspective bune pentru că am marcat la fiecare meci, dar, din păcate, am şi primit goluri la fiecare meci. Aici trebuie să lucrăm, asta am lucrat în ultimele două zile şi sper să o facem din ce în ce mai bine", a spus Hagi.