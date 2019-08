"Trebuie sa-i dau o bere neaparat!" Declaratia dementiala a jucatorului surpriza convocat in premiera de Contra la nationala! Poate debuta cu Spania, joi, 5 septembrie, la Pro TV!

Romania va juca pe 5 septembrie, pe Arena Nationala, cu Spania, ora 21:45. Pe 8 septembrie, ora 19:00, pe stadionul "Ilie Oana", Romania va juca impotriva nationalei din Malta. Ambele partide vor putea fi urmarite IN DIRECT LA PROTV.

La 24 de ani, Adrian Paun trece prin cele mai bune momente ale carierei. El a fost capitanul echipei in campionat, reusind sa inscrie de 4 ori in 6 partide desi este mijlocas si a contribuit decisiv la calificarea in fata celor de la Celtic, provocand golul de 3-3 al lui Omrani.

Evolutiile sale i-au adus in premiera convocarea la echipa nationala a Romaniei pentru dubla cu Spania si Malta. Paun l-a creditat pe Dan Petrescu pentru reusitele sale.

"Va dati seama cu mari emotii (am primit vestea). Ma bucur enorm ca am fost selectat.



Trebuie sa ii dau o bere (lui Dan Petrescu) in primul rand ca m-a bagat in echipa, m-a facut capitan. Am jucat atatea meciuri cu dansul, pentru asta trebuie sa ii dau o bere. Ca a spus-o si la interviu (ca merita la nationala), cu atat mai mult" a spus Adrian Paun.

Dan Petrescu apara decizia lui Cosmin Contra

Antrenorul celor de la CFR Cluj vorbise despre o posibila convocare a lui Paun la nationala dupa prestatiile excelente ale acestuia din Liga 1. Petrescu a tinut sa precizeze ca nu a intervenit in vreun fel pentru a-l convinge pe Contra sa-l aleaga pe Paun.

"Eu am mare incredere in Contra. Am zis-o si o repet. Acum ca poate o sa fie critici ca l-a luat pe Paun ca am zis eu...Va jur ca nu i-am zis nimic. Nu am vorbit cu el" a spus Dan Petrescu.

Lotul convocat de Contra

Portari: Ciprian Tatarusanu (Lyon, 61/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0), Ionut Radu (Genoa, 0/0)

Fundasi: Romario Benzar (Lecce, 15/0), Vlad Chiriches (Napoli, 54/0), Ionut Nedelcearu (FC Ufa, 4/0), Dragos Grigore (Ludogorets, 36/0), Adrian Rus (MOL Fehervar, 0/0), Alin Tosca (Gazisehir Gaziantep, 16/0), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova, 10/0)

Mijlocasi: Alexandru Chipciu (Anderlecht, 44/6), Razvan Marin (Ajax, 17/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 31/10), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova, 4/0), Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 0/0), Paul Anton (Krylya Sovetov, 9/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 20/4), Ianis Hagi (Genk, 5/0), Alexandru Maxim (Mainz, 36/3), Gheorghe Grozav (Kisvarda, 28/5), Adrian Paun (CFR Cluj, 0/0)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogorets, 33/12), George Puscas (Reading, 8/4), Florin Andone (Brighton, 21/1).