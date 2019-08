Gigi Becali, contrazis de Narcis Raducan dupa eliminarea din Europa League! Mesaj pentru Pascanu, dupa ce fundasul a ales-o pe CFR: "Era mai bine la FCSB!"

Gigi Becali declarase dupa infrangerea cu Guimaraes ca cel putin 4 jucatori vor pleca de la FCSB!

FCSB s-a intors vineri seara in Romania dupa esecul din Portugalia in fata celor de la Vitoria Guimaraes si se pregateste pentru 3 etape de foc cu Viitorul, Craiova si CFR Cluj.

"Trebuie sa suporti si astfel de perioade, asta presupune si cariera de fotbalist indiferent de pozitie. Meritam sa fim criticati. Chiar daca nu putem sa spunem ca e o rusine pentru ca am fost eliminati de o echipa buna, totusi ne doream foarte mult sa ne calificam si ne-am dezamagit suporterii. Va trebui sa gestionam si aceasta perioada grea cu critici.



Avem 3 partide foarte grele, prima este cu Viitorul. Partea buna e ca din acest moment putem folosi aproape toti titularii si sper ca jocul sa fie altul. Toata lumea a fost afectata, atmosfera este apasatoare. Suntem pe ultimul loc in clasament si afara din Europa. Dar trebuie sa ne adunam, urmeaza si o perioada de intrerupere unde se poate recupera din punct de vedere fizic si eu cred ca o data cu revenirea jucatorilor accidentati echipa va urca in clasament si va aduna puncte.



Trebuie sa-l intrebati pe el (Mihai Pintilii). Eu cred ca va continua pentru ca este un jucator util fotbalului romanesc. Da (este util FCSB-ului), abia a revenit si nu trebuie sa fim prea crunti cu el, are 6 antrenament. Poate fi analizat si judecat dupa o anumita perioada.



Explicatii sunt, dar nu doar intr-o propozitie. In primul rand e vorba de putinta fizica. Am vazut o echipa fara suflu, o echipa care a pierdut toate duelurile individuale. N-a fost vorba de indolenta pentru ca si-au dorit, am stat in preajma lor si pot recunoaste jucatori care vor sa joace si altii care nu. Dar nu e de ajuns la acest nivel. Au intalnit o echipa nu extraordinara dar care stia foarte bine ce are de facut. Primul punct la care suntem deficitari este partea fizica, apoi si ca organizare" a spus Narcis Raducan la revenirea in tara.

"Vor pleca 1-2 jucatori"

Eliminarea din Europa League va insemna si despartirea de anumiti jucatori.

"Deocamdata nu s-a finalizat aceasta lista (de plecari), probabil nu va fi un val, 1-2 plecari e posibil, dar nu foarte multi. Dupa cum ati aflat, cei doi jucatori de la nationala de tineret au avut alta optiune si in conditiile astea vom limita si plecarile



Timpul va demonstra. Eu cred ca era bine si pentru ei sa ajunga la FCSB, dar e optiunea lor si le-o respectam. De multe ori am castigat lupta din punct de vedere al ofertelor, de data aceasta, Pascanu cel putin a avut alta optiune. Nu luam jucatori cu forta, ii dorim bafta in cariera si sa continue cu succes.



E un record negativ (absenta jucatorilor de la FCSB la nationala pentru dubla cu Spania si Malta). S-au adunat cam multe recorduri negative in acest start de sezon. Cum spuneam, este mult de munca pentru ca a echilibra situatia" a spus Narcis Raducan.