ROMANIA - SPANIA, 5 SEPTEMBRIE la PRO TV | Cum arata gazonul pe National Arena cu 7 zile inaintea marelui meci! Cosmin Contra: "Am fost ieri sa vad"

Partida dintre Romania si Spania este pe 5 septembrie de la ora 21.45 in direct la Pro TV.

Vara "aglomerata" de pe National Arena s-a incheiat iar gazonul a fost inlocuit dupa concertele Ed Sheeran si Metallica. Din fericire, gazonul se prezinta in conditii excelente cu 7 zile inaintea partidei cu Spania.

Selectionerul nationalei Romaniei, Cosmin Contra, a vorbit la Ora Exacta in Sport despre starea terenului de pe National Arena. El a oferit asigurari ca nu vor exista probleme la partida cu Spania de pe 5 septembrie.

"Am fost acolo, arata bine. Chiar ieri am fost la fata locului. S-au facut lucrurile foarte bine, s-a facut un desfasurator cu schimbarea gazonului si s-a respectat la maxim ceea ce au vrut sa faca. Si la ora jocului va arata bine acest gazon" a spus Cosmin Contra in direct la Pro X.