Cu toate că naționala României nu are rezultatele așteptate cu Mircea Lucescu pe bancă, antrenorul ajuns la 80 de ani este unul dintre numele sonore printre selecționeri.

Publicația portugheză A Bola a făcut recent un top zece al salariilor anuale pe care le câștigă antrenorii echipelor naționale, iar Lucescu nici măcar nu se apropie de locul zece.

Cum arată topul celor mai bine plătiți selecționeri

Selecționerul care câștigă cea mai mare sumă anuală la momentul actual este Carlo Ancelotti. Italianul a plecat de la Real Madrid și a semnat cu naționala Braziliei, unde este remunerat anula cu 9,5 milioane de euro.

La o distanță semnificativă, pe a doua poziție se află Thomas Tuchel, care antrenează selecționata Angliei și câștigă în jur de 5,9 milioane de euro pe an. Neamțul este urmat de selecționerul Germaniei, Julian Nagelsmann, care este remunerat cu 4,9 milioane de euro.

Mircea Lucescu s-a înțeles cu Federația Română de Fotbal pentru 324.000 de euro pe an pentru a antrena naționala României, cu aproape 2 milioane de euro mai puțin decât Lionel Scaloni, care este ultimul în topul făcut de portughezi.

