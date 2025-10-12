Fostul selecționer critică dur discuțiile despre o eventuală demitere a lui "Il Luce", considerând că acestea dinamitează atmosfera la lotul național.



Presiunea pe umerii lui Mircea Lucescu a atins cote maxime, iar scaunul său pe banca tehnică a "tricolorilor" pare să se clatine serios. În spațiul public circulă deja nume de posibili înlocuitori, iar selecționerul se află în fața celui mai important test, meciul de duminică seara, de la 21:45, cu Austria.



"Încercăm să stricăm atmosfera"

În acest context tensionat, Victor Pițurcă a răbufnit. Fostul antrenor al naționalei crede că astfel de dezbateri sunt nocive exact înaintea unui joc capital. "Nu-mi plac astfel de discuţii şi probabil că şi pe Mircea Lucescu îl deranjează foarte tare aceste întrebări. Mi se par întrebări nelalocul lor. Când suntem în faţa unui meci atât de important şi avem un antrenor foarte bun cu o mare experienţă, noi încercăm să stricăm atmosfera înainte de acest joc", a transmis Pițurcă pentru ProSport.



Mai mult, "Piți" insistă că Lucescu senior nu ar trebui judecat după doar câteva meciuri și că merită să își ducă mandatul la bun sfârșit, indiferent de rezultat. "Mircea Lucescu e un antrenor prea valoros pentru a fi schimbat. El trebuie să-şi termine treaba. Chiar dacă nu vom termina pe unul dintre primele două locuri, avem şanse la baraj şi cel care a făcut să fie aşa este Mircea Lucescu. Deci, din punctul meu de vedere, selecţionerul trebuie să rămână până la sfârşit", a conchis acesta.

