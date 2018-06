Sumudica a comis-o inainte de meciul Romaniei: "Mi-a zis sa am grija sa nu patesc ca Nastase, sa ma lungeasca pe jos!" Cum a ramas fara carnet

Marius Sumudica a laudat jocul nationalei cu Finlanda, scor 2-0. Vezi aici toate fazele video

Marius Sumudica a trecut printr-o noua patanie marti seara, chiar cand se grabea sa prinda meciul echipei nationale.

"Am urmarit putin dezamagit meciul (Romania - Finlanda) fiindca cu un sfert de ora inaintea meciului am fost deposedat de carnetul de conducere in drum spre casa. Am incerc cu scuze, am vorbit frumos. Chiar mi s-a atras atentia: <<Nu vrem sa ai aceeasi soarta ca domnul Nastase, sa te lungim pe jos>>. Am gasit un motociclist si mi s-a spus ca am trecut pe culoarea galben spre rosu.



I-am spus ca sunt un simplu cetatean, nu considera ca ma numesc Sumudica, asta este, daca am gresit... A zis ca nu il intereseaza ce inseamna fotbalul ca dupa nume parca isi aduce aminte ceva vag. Un baietas cu freza in lateral, l-am rugat vreo 10 minute sa-si dea ochelarii jos. Am dovada si pot 15 zile sa conduc. Plec in vacanta cu sotia, asta e.



Pe starea asta de suparare, am urmarit totusi jocul si am fost incantat de ceea ce vad. Cred ca de la meci la meci avem o alta fata si sunt ferm convins ca aici conteaza si discutiile si dialogul care este purtat intre un antrenor care vorbeste aceeasi limba. Si eu m-am intalnit in Turcia cu astfel de probleme cand vrei sa transmiti un mesaj si se pierde pe drum prin translator, este altceva" a spus Marius Sumudica la Ora Exacta in Sport.