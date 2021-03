"Sufera ca nu are reusite! Ii lipseste bucuria golului!" Motivul real pentru care Adi Petre nu-si regaseste forma buna cu care a impresionat in 2019

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Adi Petre a fost titular in meciul Romaniei U21 cu reprezentativa de tineret a Germaniei, insa nu a impresionat. Dupa meci, antrenorul sau de la UTA Arad a vorbit despre perioada mai putin fericita pe care o traverseaza fotbalistul.

Laszlo Balint a declarat ca Petre nu-si regaseste forma din urma cu cativa ani din cauza esecurilor traite la FCSB si Cosenza in ultimul an. Tehnicianul aradenilor s-a aratat, insa, optimist in ceea ce il priveste pe tanarul atacant, punctand ca acesta va ajunge rapid la maturitate si va reveni la forma care l-a consacrat.

"Eu cred ca toata lumea stie potentialul lui. Eu am avut de la inceput o discutie cu el, i-am spus ca avem incredere in el, doar ca depinde de el sa se deblocheze. El vine dupa o perioada in care nu a avut realizari pe plan sportiv. A renuntat la bani sa vina la UTA ca sa isi relanseze cariera. El sufera ca nu are reusite.

Cu Germania ar fi putut poate sa se implice in mai multe dueluri, sa scoata mai mult. Eu am mare incredere ca, atunci cand vor veni reusitele, se va debloca. Nu e intr-un moment usor, ii lipseste bucuria golului. I-a lipsit starea de spirit de dupa o victorie la echipa de club, aspectul mental conteaza foarte mult.

Nu putem spune ca e tanar sau necopt, dar mai are de facut pasi pentru a ajunge la maturitate. Eu zic ca face pasi importanti, am incredere maxima in el. Eu sunt convins ca va reveni la forma care l-a consacrat", a declarat Laszlo Balint, potrivit DigiSport.

Adrian Petre a fost convocat dupa infectarea cu noul coronavirus a lui Valentin Costache, care a fost initial selectionat de Adrian Mutu.

Atacantul celor de la UTA a evoluat 11 minute in meciul cu Tarile de Jos, 30 de minute in partida cu Ungaria si 75 de minute cu Germania, fara sa reuseasca, insa, vreun gol.