Motivul real pentru care Magaye Gueye nu a fost dat afara de la Dinamo dupa petrecerea in jacuzzi! "Puteam sa-l dau afara, dar facuse asta"

Magaye Gueye a fost dat afara de la Dinamo dupa ce a fost depistat pozitiv la cocaina.

Fotbalistul in varsta de 30 de ani nu era la prima abatere, el fiind protagonistul unui videoclip in care, aflandu-se in jacuzzi alaturi de doua femei, ii injura pe cei de la Dinamo si pe suporteri.

Atunci francezul a fost iertat, iar cei din DDB au negociat cu el un nou contract valabil pana la finalul sezonului urmator. Dupa ce a fost depistat dopat la finalul meciului cu FCSB din Cupa Romaniei, fotbalistul nu a mai fost, insa, crutat si a fost dat afara.

Fostul antrenor al dinamovistilor, Jerry Gane, a vorbit despre motivele pentru ca clubul nu a renuntat la Magaye Gueye dupa incidentul de la inceputul acestui an.

"A avut doar cateva meciuri bune. Am discutat la momentul respectiv cu cei din DDB. El si-a cerut scuze si a spus ca de fapt a filmat acel clip cu cateva luni inainte. In plus, el a fost printre primii care a ajuns la un acord cu DDB. Contractul era deja facut.

Puteam sa-l dau afara, numai ca nu aveam solutii. In afara de el si de Nemec, restul erau doar jucatori tineri. Situatia nu era de asa natura incat sa renuntam usor la jucatori", a declarat Jerry Gane, potrivit DigiSport.

Pentru Dinamo urmeaza, pana la finalul sezonului regulat, infruntarile cu CFR Cluj (5 aprilie) si Academica Clinceni (10 aprilie).