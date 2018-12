Spaniolii se tem de Suedia: "E cea mai competitiva!" Singurul fotbalist roman de care se tem: "E jucatorul care face diferenta!" Ce spun despre Ianis Hagi

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Spaniolii se tem de Suedia din grupa preliminara de la EURO. Romania este trecuta de jurnalistii iberici la "si altii".

Totusi, jurnalistii de la AS au realizat o scurta analiza a echipei lui Contra si au ajuns la concluzia ca Nicolae Stanciu este cel mai periculos jucator din tabara Romaniei.

"Radiografia rivalelor Spaniei: Suedia, cea mai competitiva", este titlul celor de la AS sub care se analizeaza grupa preliminara de la EURO.

Jurnalistii spanioli au identificat si cel mai periculos adversar pentru ei din tabara lui Contra. Nicolae Stanciu este considerat pericolul numarul 1 de cei de la AS.

"Desi a adus multi tineri, cativa jucatori cu experienta au fost mereu convocati: Moti, Sapunaru, Paul Anton sau Chipciu. Stanciu este jucatorul care face diferenta insa in jocul tricolorilor, iar un posibil adversar al Spaniei ar putea fi fiul lui Gica Hagi, Ianis, convocat de curand la prima reprezentativa. Lui Contra ii place sa foloseasca un modul 4-2-3-1, desi Romania are probleme in unele momente pe atacurile pozitionale", au mai scris cei de la AS.