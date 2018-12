Contra, optimist dupa tragerea la sorti: "Sa nu jucam cu Spania in primul meci! Cu toata dragostea v-as duce la EURO, dar tot ce pot sa promit e ca vom da totul!"

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Cosmin Contra este optimist dupa tragerea la sorti. Nu se sperie de Spania si Suedia, iar Norvegia este un adversar pe care si-l dorea oricum din urna a treia.

"Nu e cea mai grea grupa in care puteam sa picam. E clar, de Spania nu mai trebuie sa spun nimic. Deja am primit mesaje de la prietenii mei spanioli. Celelalte, echipe nordice, echipe foarte puternice. Suedia nu e nici ea o echipa usoara, dar Spania si Suedia sunt doua echipe cu care ne putem bate. Trebuie sa incepem bine aceasta campanie. Sa nu fie Spania primul meci. Norvegia nu cred ca e o echipa de care sa ne fie teama. Ii preferam pe ei din urna a treia. Vom face totul sa ne calificam din aceasta grupa. Speram sa nu pierdem asa cum nu am pierdut nici in Nations League. Cu toata dragostea v-as duce la EURO, eu tot ce pot sa va promit e ca vom face totul pentru a ne califica.

Se vor schimba toate gazoanele de la toate stadioanele care organizeaza EURO. Se va pune un gazon hibrid, artificial si normal", a declarat Cosmin Contra la ProX.