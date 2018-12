Reactia selectionerului Spaniei dupa ce a picat cu Romania! Luis Enrique: "O grupa complicata! Suntem obisnuiti sa vedem rezultate surpriza!"

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Romania are de infruntat Spania, Suedia si Norvegia in grupa preliminara pentru EURO 2020. Sunt cei mai puternici adversari din grupa Romaniei.

Luis Enrique, selectionerul Spaniei, nu considera ca a avut parte de o tragere favorabila la Dublin.

"Va fi o grupa foarte grea pentru noi. O grupa complicata. E bine ca am evitat Germania, dar stam pe varfuri, suntem pregatiti. La prima vedere, multi ar putea crede ca suntem favoriti, dar trebuie sa demonstram asta pe teren. Am vorbit ieri cu Contra. Suntem obisnuiti sa vedem rezultate surpriza in grupe, suntem pregatiti", a declarat Luis Enrique imediat dupa tragerea la sorti.