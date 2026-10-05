Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Scut în jurul lui Gică Hagi după meciurile din Nations League

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 5 octombrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Ion Alexandru.

Robert Niță a avut un discurs impresionant la adresa lui Gică Hagi, în condițiile în care românii au „talentul de a își distruge idolii”. Invitatul de la VOYO SPORT LIVE solicită răbdare, deoarece mereu au existat discuții despre selecționeri în momentul în care rezultatele întârziau să apară.

„Avem, din păcate, acest talent de a ne distruge idolii. Acum patru săptămâni, toată lumea spunea că nu o poate face nimeni dacă nu reușește Hagi. Așa se vorbea și de către domnul Mircea Lucescu, Dumnezeu să îl ierte. E trist!

Ok, sunt antipatii, supărări sau interese, dar aici vorbim de Hagi, Lucescu, Pițurcă... Acum plângem după Pițurcă, spunem că era bine că se betona în apărare, dar atunci îl distrugeam! Așa se vorbea și de Edi Iordănescu la un moment dat. Hagi e altceva!”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.