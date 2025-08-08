Mircea Lucescu pregătește mutări pentru următoarea acțiune a naționalei. „Il Luce” l-a trecut pe lista convocărilor pe Ștefan Baiaram, atacantul de 21 de ani al Universității Craiova, aflat într-o formă excelentă.



Baiaram, convocat în premieră de Mircea Lucescu



Baiaram a strâns 6 meciuri în acest sezon, cu trei goluri marcate, două în SuperLiga și unul în Conference League. Nu a mai jucat niciodată pentru naționala mare, având doar 14 apariții și două goluri la U21.



România va disputa pe 5 septembrie un amical cu Canada, iar pe 9 septembrie va juca în deplasare cu Cipru, la Nicosia, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Pe lângă Baiaram, Lucescu are în vedere alți doi jucători de la Craiova: căpitanul Nicușor Bancu și mijlocașul defensiv Vladimir Screciu, informează Fanatik.

