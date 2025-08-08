Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 în fața lui Spartak Trnava, într-un meci din turul trei preliminar al Conference League.

Citește și: Universitatea Craiova cedează un fotbalist în Liga 2 la o zi după victoria cu Spartak Trnava

Mihai Rotaru nu a lăsat loc de interpretări: „Nu discutăm despre Bașakșehir”

Având în vedere că Universitatea Craiova s-a impus de o manieră clară, patronul oltenilor a fost întrebat dacă se gândește la următorul adversar din play-off-ul Conference League, care va fi cel mai probabil Bașakșehir.

Mihai Rotaru s-a declarat mulțumit de prestația formației sale, dar a subliniat că oltenii se gândesc la meciul cu Hermannstadt din Superliga.

„Acum, s-a terminat 3-0, ceea ce este un rezultat bun. Oriunde am fost, am avut parte de susținere, suporterii noștri vin peste tot, iar asta înseamnă mult pentru noi.

Nu discutăm despre Bașakșehir, ci despre Hermannstadt.

Echipa este mai echilibrată acum. Înainte aveam un jucător precum Mitriță, care avea magia lui, dar acum ne bazăm pe mai mulți jucători.”, a spus Mihai Rotaru, conform digisport.ro.

Universitatea Craiova o va întâlni pe FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a cincea din Superliga, care va avea loc duminică, de la ora 18:30.

