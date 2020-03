"Intr-o zi voi juca la Barcelona!" Visul ASCUNS din vestiarul saracilor Parisului si transferul complet neasteptat in Romania! Agentul secret, dezvaluiri in exclusivitate

In fiecare saptamana, agentul secret din Romania scrie in exclusivitate pentru www.sport.ro despre culisele transferurilor!

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si iscusinta. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte.

Toti cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al schimbarilor de colo-colo. Astazi, despre credinta ca steaua norocoasa exista sau povestea lui Damien Boudjemaa, fotbalistul care a stralucit atunci cand nimeni nu se mai astepta.

Inceputurile carierei lui Boudjemaa pastreaza parfumul jocului intre prieteni. La majorat, tanarul Damien bate mingea la o echipa de cartier, modesta Montreuil, pozitionata in al 14-lea esalon francez. Doi ani mai tarziu semneaza ca amator pentru UJA Altforville, echipa comunitatii armene din Paris, unde il intalneste pe Wissam Ben Yedder, viitorul star la Sevilla si Monaco. "Voi juca intr-o zi la Barcelona" - isi anunta Ben Yedder amicii din vestiar. Cuvintele lui schimba istoria lui Altforville, care urca an de an intre 2005 si 2010 - echipa ajunge dintr-o divizie regionala in liga a 3-a franceza. Imediat, Ben Yedder pleaca la Toulouse, dar Boudjemaa ramane pe pozitii desi Brest sau Valenciennes isi arata interesul.

Sezonul 2010-2011 este insa dur pentru micuta Altforville - avand adversari importanti ca Bastia, Guingamp, Amiens sau Strasbourg, echipa incheie campionatul pe penultima pozitie si retrogradeaza. Cu 6 reusite si 10 pase de gol, Boudjemaa atrage atentia lui Laval, insa partile nu cad de acord. La 26 de ani si jumatate, Damien ramane fara contract dupa o viata, aproape, la amatori. Totul pare pierdut, dar...

In Romania, la Ploiesti, managerul general al Petrolului de atunci, Vivi Rachita anunta schimbari importante in lot. Tinta este salvarea de la retrogradare. "Revolutia" prinde contur dupa o idee noua: Rachita cauta fotbalisti straini, apropiati ligilor europene importante. Damien Boudjemaa intra pe lista scurta a propunerilor si ajunge in cantonamentul Petrolului, la Predeal, in noaptea dinaintea primului meci amical. Il intampina o iarna grea cu nameti uriasi, pregatiti parca sa-l "ascunda" de privirile curiosilor. Petrolul isi testeaza noii jucatori pe "Ilie Oana" contra celor de la Juventus Bucuresti. Doua mii de fani infrunta frigul dar atmosfera se incalzeste repede.

Echipa pare ca functioneaza si aduna aplauzele spectatorilor. Boudjemaa dribleaza, paseaza chiar reuseste sa dea gol. Marcheaza cu o lovitura de cap, singura reusita din cariera obtinuta printr-o astfel de executie. Micul Damien convinge fara dubii si semneaza primul contract de profesionist pentru 5000 de euro pe luna. Devine coleg cu Hamza, Mustivar, Zerka si Osiako, fotbalisti care aprind tribuna prin jocul de atac.

Petrolul sezonului 2012 aduna usor ovatiile tuturor si se mentine in prima liga. Urcusul continua - un an mai tarziu, Cupa Romaniei ajunge la Ploiesti. Orasul serbeaza un nou trofeu dupa finala castigata cu 1-0 contra lui CFR Cluj. Boudjemaa si colegul de camera Mustivar au "lucrat" faza golului pentru uriasul Bokila intr-o partida cu 30 000 fani ploiesteni in tribuna. Urmeaza preliminariile Europa League unde Petrolul reuseste surpriza. Damien inscrie contra lui Vitesse Arnhem si deschide drumul catre victorie si calificare. Dupa 2-1 pe terenul olandezilor, Boudjemaa ii atrage atentia celebrului Michael Laudrup : "Imi place numarul 8 de la Petrolul", spune managerul de atunci al lui Swansea, viitorul adversar al ploiestenilor. Petrolul nu trece de englezi dar incheie turul 2013 pe pozitia a 2-a in Liga I.

Damien Boudjemaa e pe val iar patronul Capra spera la profit - francezul e vandut pentru 250 000 de euro la Slavia Praga unde castiga 17 000 euro pe luna. O accidentare la umar si un litigiu cu conducerea clubului ii incheie neasteptat aventura la fosta campioana a Cehiei. Cariera micului Damien e in impas dar totul se schimba cand suna telefonul din Romania. Boudjemaa primeste propunerea lui Marius Sumudica, antrenorul care viseaza sa castige campionatul la Giurgiu. Astra tocmai l-a vandut pe Enache la FCSB si are nevoie de un mijlocas. Boudjemaa accepta provocarea, da totul pe teren si castiga PRIMUL TITLU la aproape 31 de ani. Efortul facut isi cere pretul - Damien face pubalgie si e nevoie de un tratament dureros. Totusi, joaca titular in preliminariile Champions League contra lui FC Copenhaga. Capitolul Astra Giurgiu are finalul inaintea infruntarii cu Roma lui Totti si Salah din grupele Europa League. Totul pare incheiat dar ... Dupa o operatie complicata si un an de pauza, Damien Boudjemaa se intoarce la fotbalul tineretii. Joaca din nou aproape de casa, in liga a 4-a franceza.