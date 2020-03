ULTIMA ORA! FRF ia MASURI dupa ce OMS a declarat pandemie de coronavirus: "Suspendam orice activitate fotbalistica din Romania!"

Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat pandemie de coronavirus in cursul acestei zile.

Pandemia de coronavirus pune in pericol desfasurarea meciurilor din Romania, iar presedintele Federatiei ia in considerare suspendarea activitatii fotbalistice in cazul in care pandemia va creste, dupa cum a declarat la Digi Sport.

"Nu vor mai fi copii de mingi la toate meciurile de fotbal din Romania. Trebuie sa fim pregatiti pentru orice, ca va fi suspendat campionatul o luna, doua luni. Trebuie sa fim pregatiti pentru orice. Ne asteptam ca si celelalte tari sa-si opreasca competitiile.

Nu sunt eu in masura sa spun ce se va intampla, daca se izoleaza Bucurestiul. Vom suspenda orice activitate fotbalistica din Romania, nu numai Liga 1. Daca pandemia de coronavirus va creste, vom opri fotbalul", a declarat Razvan Burleanu la Digi Sport.